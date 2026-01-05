Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Cancelo, niente Inter! Ritorna al Barcellona, prestito fino a giugno: c'è l'accordo

L'esterno ex Juve con un trascorso in nerazzurro è prossimo ad unirsi alla corte di Hansi Flick
2 min
CanceloJuventusInter

Nessun ritorno in Serie A per Joao Cancelo. Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, l'esterno ex Juve e Inter è prossimo a indossare nuovamente la maglia del Barcellona, a seguito dell'accordo per il prestito raggiunto dai blaugrana con l'Al-Hilal. Un accordo da 4 milioni che soppianta quello che i sauditi avevano raggiunto con i nerazzurri: a decidere l'esito della contesa è stata soprattutto la volontà del giocatore. Il portoghese classe '94, che aveva già indossato la maglia del Barça nella stagione 2023/2024, si prepara dunque a unirsi alla corte di Hansi Flick

Cancelo: numeri e trofei

Trasferitosi in prestito dal Valencia all'Inter nel 2017, Cancelo ha accumulato 28 presenze complessive con la maglia nerazzurra, chiudendo la sua sola stagione ad Appiano Gentile con un bilancio di 1 gol e 4 assist. Il portoghese continua la sua avventura in Serie A approdando a titolo definitivo alla Juventus, dove registra 34 discese in campo realizzando 1 gol e servendo 9 assist. Nel suo palmarès bianconero, lo scudetto 2028/2019 e la Supercoppa italiana del 2018. Con la maglia del Portogallo invece, Cancelo ha conquistato la prima edizione della Nations League nel 2018/2019.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS