Nessun ritorno in Serie A per Joao Cancelo. Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, l'esterno ex Juve e Inter è prossimo a indossare nuovamente la maglia del Barcellona, a seguito dell'accordo per il prestito raggiunto dai blaugrana con l'Al-Hilal. Un accordo da 4 milioni che soppianta quello che i sauditi avevano raggiunto con i nerazzurri: a decidere l'esito della contesa è stata soprattutto la volontà del giocatore. Il portoghese classe '94, che aveva già indossato la maglia del Barça nella stagione 2023/2024, si prepara dunque a unirsi alla corte di Hansi Flick.
Cancelo: numeri e trofei
Trasferitosi in prestito dal Valencia all'Inter nel 2017, Cancelo ha accumulato 28 presenze complessive con la maglia nerazzurra, chiudendo la sua sola stagione ad Appiano Gentile con un bilancio di 1 gol e 4 assist. Il portoghese continua la sua avventura in Serie A approdando a titolo definitivo alla Juventus, dove registra 34 discese in campo realizzando 1 gol e servendo 9 assist. Nel suo palmarès bianconero, lo scudetto 2028/2019 e la Supercoppa italiana del 2018. Con la maglia del Portogallo invece, Cancelo ha conquistato la prima edizione della Nations League nel 2018/2019.