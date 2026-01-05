Cancelo, niente Inter! Ritorna al Barcellona, prestito fino a giugno: c'è l'accordo

Nessun ritorno in Serie A per Joao Cancelo. Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, l'esterno ex Juve e Inter è prossimo a indossare nuovamente la maglia del Barcellona, a seguito dell'accordo per il prestito raggiunto dai blaugrana con l'Al-Hilal. Un accordo da 4 milioni che soppianta quello che i sauditi avevano raggiunto con i nerazzurri: a decidere l'esito della contesa è stata soprattutto la volontà del giocatore. Il portoghese classe '94, che aveva già indossato la maglia del Barça nella stagione 2023/2024, si prepara dunque a unirsi alla corte di Hansi Flick.