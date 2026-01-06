Tuttosport.com
Il Toro si tiene stretto Casadei: dal Psv sempre presente alle parole di Baroni

Il tecnico toscano dopo il tris al Verona ne ha sottolineato l'importanza. Con la giusta continuità Cesare potrebbe diventare un vero trascinatore
Nicolò Schira
1 min
Il Toro si tiene stretto Casadei: dal Psv sempre presente alle parole di Baroni

Le pretendenti estere possono attendere. Cesare Casadei e il Toro hanno voglia di andare avanti insieme, nonostante qualche piccola incomprensione recente, destinata però a essere superata in fretta. D’altronde succede nei migliori matrimoni di bisticciare, figuriamoci in una love-story che non dura da neanche un anno. L’ultimo mese da panchinaro (il classe 2003 non gioca titolare da Lecce-Torino del 30 Novembre, ndr) aveva, infatti, creato un po’ di

