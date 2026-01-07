Brescianini-Baldanzi, doppio colpo Fiorentina! Maldini, sì alla Lazio e Lotito prende Ratkov

Sta per nascere la B&B Fiorentina. La Viola, infatti, è a un passo dal definire un doppio acquisto: in arrivo il fantasista Tommaso Baldanzi dalla Roma (manca solo il via libera di Gasperini che prima vuole dei rinforzi) e il centrocampista Marco Brescianini, che è in procinto di sbarcare in viola dall’Atalanta. In uscita Richardson che è pronto a tornare in patria al Nizza insieme a Viti; mentre per Dzeko resta vivo l’interesse di Genoa (in primis), Cagliari (più defilato) e alcuni club stranieri.
Lazio scatenata
Attivissima la Lazio che piazza il primo colpo in entrata: è fatta per l’arrivo dell’attaccante serbo Petar Ratkov dal Salisburgo per 12 milioni più 2 di bonus. La punta serba firmerà un contratto fino al 2030 e sarà l’erede di Castellanos volato al West Ham. Pronto a fare i bagagli nelle prossime ore anche Guendouzi diretto al Fenerbahce per 27 milioni più bonus: il francese si legherà ai turchi con un contratto fino al 2030. Al suo posto Sarri sogna e vuole Loftus-Cheek (Milan), ma il più vicino rimane Fabbian (offerti 12 milioni più bonus al Bologna che però ha in mano una proposta più ricca da parte di un club inglese). La società di Lotito è poi in chiusura per Daniel Maldini (Atalanta) in prestito con obbligo di riscatto in caso di qualificazione a una delle coppe europee. Per il fantasista contratto fino al 2030 da 1,4 milioni a stagione più premi: un innesto destinato a chiudere le porte di Formello allo svincolato Lorenzo Insigne. I capitolini inoltre ieri hanno posto le basi per il rinnovo fino al 2029 del mediano Basic; mentre per la corsia mancina occhio sempre a Pedraza (in scadenza col Villarreal e già prenotato a zero per l’estate) se Tavares dovesse partire: per il portoghese c’è l’Al Ittihiad di Conceicao in pressing.
Tutte le operazioni
Dall’Arabia è pronto a fare il percorso inverso in direzione Liguria il portiere brasiliano Bento, che il Genoa sta prelevando in prestito con diritto di riscatto (5 milioni) dall’Al Nassr. Per la mediana i rossoblù aspettano una risposta dalla Roma per Pisilli (Gasp per ora non lo molla) e hanno chiesto Adzic in prestito alla Juve. Passi avanti del Parma per l’esterno offensivo Schjelderup, che può approdare in terra ducale in prestito con diritto di riscatto dal Benfica. Appuntamento tra giovedì e venerdì per il passaggio del centrale Marianucci alla Cremonese in prestito secco dal Napoli. Restando in tema di difensori: il Bologna insiste per Freytes (Fluminense) che può prendere il posto del partente Casale; mentre il Sassuolo ha messo in uscita Odenthal che piace parecchio in Serie B e in Olanda. Per la fascia destra i neroverdi mantengono i radar accesi su Lazzari (Lazio), visto che il Napoli ha stoppato la partenza di Mazzocchi. Il Cagliari continua a trattare Nicolussi Caviglia (Fiorentina, ma di proprietà del Venezia) e sta provando a bloccare un giovane talento delle categorie inferiori: si tratta del fantasista Kevin Meola (classe 2007 dell’Ancona). La Roma aspetta ancora una risposta da Raspadori (Atletico Madrid). Ederson (Atalanta) è nel mirino di Atletico Madrid, Manchester United e Galatasaray. Ufficiale il passaggio di Arizala (Independiente Medellín) all’Udinese per 3 milioni più il 10% sulla futura vendita in favore della società colombiana. Il laterale mancino ha firmato un accordo fino al 2030. Rafia lascia il Lecce e oggi sosterrà le visite mediche con l’Esperance Tunis. Infine Mario Balotelli potrebbe ripartire dagli Emirati Arabi: l’Al Ittifaq ha offerto un ricco contratto fino al 2028 al centravanti ex Milan e Inter.
