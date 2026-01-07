Brescianini-Baldanzi, doppio colpo Fiorentina! Maldini, sì alla Lazio e Lotito prende Ratkov

Tutte le operazioni

Dall’Arabia è pronto a fare il percorso inverso in direzione Liguria il portiere brasiliano Bento, che il Genoa sta prelevando in prestito con diritto di riscatto (5 milioni) dall’Al Nassr. Per la mediana i rossoblù aspettano una risposta dalla Roma per Pisilli (Gasp per ora non lo molla) e hanno chiesto Adzic in prestito alla Juve. Passi avanti del Parma per l’esterno offensivo Schjelderup, che può approdare in terra ducale in prestito con diritto di riscatto dal Benfica. Appuntamento tra giovedì e venerdì per il passaggio del centrale Marianucci alla Cremonese in prestito secco dal Napoli. Restando in tema di difensori: il Bologna insiste per Freytes (Fluminense) che può prendere il posto del partente Casale; mentre il Sassuolo ha messo in uscita Odenthal che piace parecchio in Serie B e in Olanda. Per la fascia destra i neroverdi mantengono i radar accesi su Lazzari (Lazio), visto che il Napoli ha stoppato la partenza di Mazzocchi. Il Cagliari continua a trattare Nicolussi Caviglia (Fiorentina, ma di proprietà del Venezia) e sta provando a bloccare un giovane talento delle categorie inferiori: si tratta del fantasista Kevin Meola (classe 2007 dell’Ancona). La Roma aspetta ancora una risposta da Raspadori (Atletico Madrid). Ederson (Atalanta) è nel mirino di Atletico Madrid, Manchester United e Galatasaray. Ufficiale il passaggio di Arizala (Independiente Medellín) all’Udinese per 3 milioni più il 10% sulla futura vendita in favore della società colombiana. Il laterale mancino ha firmato un accordo fino al 2030. Rafia lascia il Lecce e oggi sosterrà le visite mediche con l’Esperance Tunis. Infine Mario Balotelli potrebbe ripartire dagli Emirati Arabi: l’Al Ittifaq ha offerto un ricco contratto fino al 2028 al centravanti ex Milan e Inter.