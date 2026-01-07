Chelsea, Rosenior deve attendere. Allo United in corsa due grandi ex per la successione di Amorim

Non sarà contro il Fulham - squadra per cui, da calciatore professionista, ha giocato per tre stagioni - che Liam Rosenior inizierà il suo cammino in Premier alla guida del Chelsea. Stasera, infatti, il giovane tecnico inglese, passato nelle scorse ore dallo Strasburgo ai Blues firmando un contratto fino al 2032, assisterà alla gara dalla tribuna, lasciando ancora una volta spazio a Calum McFarlane , che già domenica aveva guidato i londinesi nel pareggio per 1-1 contro il Man City . Il nuovo allenatore del Chelsea, subentrato a Maresca ("Me ne vado con la serenità di aver lasciato un club prestigioso come il Chelsea dove merita di essere", le prime parole dell’allenatore italiano dopo l’addio ai Blues) esordirà in panchina sabato prossimo , nel terzo turno di FA Cup contro il Charlton. Il passaggio di Rosenior dallo Strasburgo al Chelsea, avvenuto all’interno del mondo BlueCo, il consorzio guidato da Todd Boehly e Clearlake Capital (proprietari anche del Chelsea), ha suscitato non poche polemiche. In molti hanno definito la mossa scorretta e poco rispettosa verso il club francese, accusando i vertici del gruppo di aver privato lo Strasburgo (protagonista di un buon cammino in Ligue 1) del proprio allenatore solo per favorire il club più grande e prestigioso. Accuse da cui la proprietà si è difesa sostenendo di aver pagato un “prezzo di mercato” per liberare il tecnico, superiore a quello che sarebbe stato necessario per l’altro candidato alla successione di Maresca: l’ex Filipe Luís, attuale allenatore del Flamengo.

Polemiche in Francia, chieste le dimissioni del presidente dello Strasburgo

Nonostante ciò, la tifoseria francese non ha gradito per nulla. "Il trasferimento di Rosenior segna un altro passo umiliante nella sottomissione del Racing al Chelsea. Per due anni e mezzo, insieme ad altri, abbiamo cercato di lanciare l’allarme su questo problema che va ben oltre il semplice impatto sportivo su una squadra a metà stagione o le ambizioni di un giovane allenatore. È strutturale: è in gioco il futuro del calcio francese", ha scritto in una nota la Fédération des supporters du Racing Club de Strasbourg, che ha chiesto le dimissioni del presidente Marc Keller. Insomma, una polemica interna al gruppo che evidenzia ancora una volta il lato più oscuro delle multiproprietà nel calcio. Dal canto suo, Rosenior – pur ribadendo l’amore per il club francese – ha ammesso di non poter rifiutare un’opportunità del genere: "I miei 18 mesi allo Strasburgo sono stati i migliori della mia carriera professionale, ma mi è stato chiesto di allenare uno dei più grandi club sportivi del mondo. Amerò questo club per il resto della mia vita, ma non posso rifiutare il Chelsea", ha sottolineato nella sua conferenza di addio.

Situazione Man United incerta

Intanto, a Manchester non è stata ancora riempita la casella lasciata libera dopo l’esonero di Amorim. Stasera lo United scenderà in campo in casa del Burnley con Darren Fletcher, tecnico dell’Under 18, in panchina. La squadra gli è stata affidata in attesa di una scelta definitiva sul traghettatore che dovrà guidare il club fino alla fine della stagione. Le riflessioni della dirigenza si stanno concentrando su due figure amatissime dall’ambiente: Ole Gunnar Solskjær, disponibile a tornare dopo l’esonero di quattro anni e mezzo fa, e Michael Carrick, che aveva guidato la squadra per tre gare proprio dopo il licenziamento di Solskjær nel 2021 e che, proprio come il norvegese, dopo la fine dell’esperienza alla guida del Middlesbrough, è disponibile a mettersi a disposizione del club con cui da giocatore ha vinto 5 titoli di Premier e una Champions League.