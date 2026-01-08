Frattesi, non solo Juve: le altre tentazioni in Italia e all'estero per l'amaro addio all'Inter

MILANO - Un’altra sessione di mercato sull’uscio. Tolta la prima stagione in nerazzurro, quella culminata con lo scudetto della seconda stella in cui ebbe un ruolo determinante da 12° uomo, l’avventura in nerazzurro di Davide Frattesi non è stata come se l’aspettava. La scorsa annata Inzaghi non gli diede lo spazio che chiedeva, Chivu - anche per problemi fisici che hanno condizionato la preparazione e la ripresa - non gli ha dato quello che gli aveva garantito in questa. Frattesi, che ieri sera non era a Parma per un leggero affaticamento all’adduttore, dunque aspetta l’occasione giusta. Nei suoi pensieri c’è la Juventus di Spalletti, che in Nazionale lo ha valorizzato al massimo, ma non direbbe no nel caso tornassero a bussare alla porta Napoli e Roma, già interessate nel 2025. Al tempo stesso Frattesi non ha chiuso la porta al Galatasaray. Il club di Istanbul ha sondato il terreno, ipotizzato una proposta che potrebbe accontentare sia il giocatore (5 milioni d’ingaggio), sia l’Inter (prestito oneroso da 5 milioni con obbligo di riscatto a 30), ma non ha ancora affondato il colpo. Frattesi piace, ma - come fatto intuire dal tecnico Okan Buruk - non è una prima scelta. Il Galatasaray, infatti, cerca un centrocampista, ma più difensivo, come Ederson dell’Atalanta.
Inter: riparte la caccia all'esterno
I dirigenti turchi si sono pentiti di non aver affondato il colpo su Calhanoglu la scorsa estate e quando hanno provato a capire se c’erano spiragli per trattare adesso il regista nerazzurro, hanno ricevuto dei no. Ci riproveranno in estate, quando Calhanoglu avrà solo un anno di contratto, ma adesso cercano altro. Se poi non dovessero trovare la soluzione ideale, potrebbero stringere per Frattesi, anche perché i tifosi si aspettano una risposta all’acquisto di Guendouzi da 29 milioni da parte del Fenerbahce, la rivale di sempre (anche in questo campionato). In attesa di capire gli sviluppi intorno a Frattesi - che non verrebbe sostituito -, l’Inter dopo la beffa Cancelo ragiona sugli esterni. Al di là del sogno Palestra per l'estate 2026, piace tanto Molina dell'Atletico Madrid (difficile), mentre viene ritenuto una soluzione valida Dodo della Fiorentina. Non è un’operazione facile - Paratici non vorrebbe cedere i migliori -, però i dirigenti nerazzurri hanno delle pedine per convincere i viola a intavolare un eventuale scambio di prestiti: De Vrij (che sarebbe andato all'Al-Hilal per Cancelo) o Asllani, in uscita dal Torino.