Frattesi, non solo Juve: le altre tentazioni in Italia e all'estero per l'amaro addio all'Inter

MILANO - Un’altra sessione di mercato sull’uscio. Tolta la prima stagione in nerazzurro, quella culminata con lo scudetto della seconda stella in cui ebbe un ruolo determinante da 12° uomo, l’avventura in nerazzurro di Davide Frattesi non è stata come se l’aspettava. La scorsa annata Inzaghi non gli diede lo spazio che chiedeva, Chivu - anche per problemi fisici che hanno condizionato la preparazione e la ripresa - non gli ha dato quello che gli aveva garantito in questa. Frattesi, che ieri sera non era a Parma per un leggero affaticamento all’adduttore, dunque aspetta l’occasione giusta. Nei suoi pensieri c’è la Juventus di Spalletti, che in Nazionale lo ha valorizzato al massimo, ma non direbbe no nel caso tornassero a bussare alla porta Napoli e Roma, già interessate nel 2025. Al tempo stesso Frattesi non ha chiuso la porta al Galatasaray. Il club di Istanbul ha sondato il terreno, ipotizzato una proposta che potrebbe accontentare sia il giocatore (5 milioni d’ingaggio), sia l’Inter (prestito oneroso da 5 milioni con obbligo di riscatto a 30), ma non ha ancora affondato il colpo. Frattesi piace, ma - come fatto intuire dal tecnico Okan Buruk - non è una prima scelta. Il Galatasaray, infatti, cerca un centrocampista, ma più difensivo, come Ederson dell’Atalanta.