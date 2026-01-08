Calciomercato: il ritorno di Dazn Transfer by Fabrizio Romano

TORINO - Dazn, la principale piattaforma globale di intrattenimento sportivo, annuncia il ritorno di Dazn Transfer by Fabrizio Romano, il programma di riferimento per restare aggiornati sulle ultime novità del mercato calcistico.

In occasione della sessione invernale di calciomercato, il format, disponibile anche in modalità gratuita su Dazn, offrirà una copertura speciale attraverso cinque puntate live tra gennaio e febbraio, garantendo agli appassionati analisi esclusive, spiegazioni sul contesto e aggiornamenti in tempo reale in uno dei momenti più decisivi della stagione calcistica.

Il programma prenderà il via giovedì 8 gennaio, seguito da altre quattro dirette in programma lunedì 12, 19 e 26 gennaio, per concludersi lunedì 2 febbraio nella data ufficiale di chiusura del mercato. Ogni puntata sarà prodotta sia in lingua inglese che in lingua spagnola e manterrà un format dinamico e accessibile che ha reso Dazn Transfer un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio che vogliono capire cosa stia accadendo sul mercato.

Le dirette inizieranno alle 20:00 (ora italiana) con l’edizione internazionale in lingua inglese, della durata di circa 30 minuti, seguita alle 20:30 (ora italiana) dalla trasmissione in lingua spagnola. La conduzione sarà affidata a Matt Cannon per l’edizione inglese e a Javi Valle per quella spagnola, con contributi live ricorrenti di Fabrizio Romano e Matteo Moretto. Insieme forniranno notizie dell’ultimo minuto, analisi delle trattative in corso e il contesto chiave dietro alle operazioni che potrebbero plasmare la seconda metà della stagione.

Lunedì 2 febbraio, in occasione dell’ultimo giorno di mercato, una speciale edizione estesa in lingua spagnola di Dazn Transfer by Fabrizio Romano offrirà una copertura in diretta delle ultime ore di mercato e l’analisi degli esperti sulle operazioni più rilevanti concluse negli ultimi minuti.

