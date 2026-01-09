Calciomercato Serie A: Giovane per Palladino, ciao Ederson. Fiorentina scatenata

Certi amori regalano un’emozione per sempre. Lo sa bene Raffaele Palladino che, dopo averci provato inutilmente un anno fa di questi tempi alla Fiorentina, è tornato alla carica per avere alle proprie dipendenze l’attaccante brasiliano Giovane. Stavolta però l’Atalanta appare disposta a soddisfare le richieste del tecnico campano. Pronto un contratto fino al 2030 da 1,1 milioni a stagione più bonus per il classe 2003, che ha già dato il suo benestare al possibile trasferimento. Ora la Dea è al lavoro per trovare un’intesa col Verona, che valuta il proprio gioiello intorno ai 20 milioni. Intanto in casa bergamasca sono al lavoro per blindare il centrale Hien col rinnovo fino al 2029; mentre l’esterno Bernasconi può allungare fino al 2030. Da seguire pure la vicenda Ederson, apprezzato e corteggiato da diversi top club stranieri come Atletico Madrid, Galatasaray e Manchester United. Il brasiliano è in scadenza nel 2027 e il suo agente Cury ha già fatto sapere ai Percassi che non c’è l’intenzione di prolungare. Motivo per cui in estate appare possibile se non probabile l’addio, che non va escluso già in questa finestra di mercato dinanzi a una ricca offerta. Vedremo.
Serie A, brasiliani protagonisti: Genoa e Verona molto attive
Intanto i brasiliani vanno sempre più di moda in Serie A e ne sono in arrivo diversi: il Genoa oggi conta di chiudere l’acquisto del portiere Bento dall’Al Nassr in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni. Lavori in corso per organizzare nel fine settimane visite mediche e firme di rito. Doppio innesto verdeoro per il Verona, che ingaggia il portiere Borghi dal Corinthians (avrà il 20% sulla futura vendita) e l’attaccante Isaac dall’Atletico Miniero: contratto fino al 2029 per l’estremo difensore; mentre la punta si è legata fino al 2030.
Fiorentina e non solo: Brescianini, Baldanzi e il valzer delle trattative
Prevista in mattinata la firma di Marco Brescianini con la Fiorentina, che l’ha prelevato in prestito oneroso (1 milione) con obbligo di riscatto (10 milioni) in caso di salvezza: contratto fino al 2030 per la mezzala. Stessa durata e medesima formula per il passaggio del fantasista Tommaso Baldanzi in Toscana: si attende il via libera della Roma, che arriverà non appena i giallorossi completeranno l’ingaggio di Raspadori. Questione di qualche giorno, ma la strada è ormai tracciata. Come esterno d’attacco rimangono nei radar viola i nomi di Boga (Nizza) e Dominguez (Bologna); mentre è parecchio nutrita la lista degli elementi in uscita: non rientrano nei piani di Vanoli Viti (tornerà al Nizza per essere dirottato altrove), Pablo Marì (sondato da Genoa e Cagliari), Richardson (fumata grigia tendente al nero col Nizza), Dzeko (può finire all’estero) e Kouamè. Attivissimo pure il Lecce che sta completando un doppio affare in entrata: fatta per il trequartista Gandelman in prestito con obbligo di riscatto dal Gent (oggi sosterrà le visite mediche) ed è a un passo il mediano Sadik Fofana (Grazer AK). L’Udinese ha ribadito il proprio no al Fulham per Atta: troppo pochi i 20 milioni più bonus offerti dai londinesi, visto che i Pozzo valutano il centrocampista francese il doppio. In uscita dai friulani il mediano Lovric che piace a Cagliari, Genoa e Pafos; mentre l’attaccante Bravo ha mercato in Belgio e in Spagna. Il Parma cerca rinforzi e può pescare in casa Benfica: contatti avviati per l’esterno offensivo Andreas Schjelderup. Si lavora al prestito con diritto di riscatto. Il Cagliari, invece, non molla la presa per il regista Nicolussi Caviglia, in uscita dalla Fiorentina e di proprietà del Venezia: si lavora al prestito oneroso (500 mila euro) con diritto di riscatto (a 4,5 milioni). Infine il Pisa è vicino a definire l’arrivo del centrocampista Tsawa dallo Zurigo: operazione da circa 4 milioni.
