Calciomercato Serie A: Giovane per Palladino, ciao Ederson. Fiorentina scatenata

Fiorentina e non solo: Brescianini, Baldanzi e il valzer delle trattative

Prevista in mattinata la firma di Marco Brescianini con la Fiorentina, che l’ha prelevato in prestito oneroso (1 milione) con obbligo di riscatto (10 milioni) in caso di salvezza: contratto fino al 2030 per la mezzala. Stessa durata e medesima formula per il passaggio del fantasista Tommaso Baldanzi in Toscana: si attende il via libera della Roma, che arriverà non appena i giallorossi completeranno l’ingaggio di Raspadori. Questione di qualche giorno, ma la strada è ormai tracciata. Come esterno d’attacco rimangono nei radar viola i nomi di Boga (Nizza) e Dominguez (Bologna); mentre è parecchio nutrita la lista degli elementi in uscita: non rientrano nei piani di Vanoli Viti (tornerà al Nizza per essere dirottato altrove), Pablo Marì (sondato da Genoa e Cagliari), Richardson (fumata grigia tendente al nero col Nizza), Dzeko (può finire all’estero) e Kouamè. Attivissimo pure il Lecce che sta completando un doppio affare in entrata: fatta per il trequartista Gandelman in prestito con obbligo di riscatto dal Gent (oggi sosterrà le visite mediche) ed è a un passo il mediano Sadik Fofana (Grazer AK). L’Udinese ha ribadito il proprio no al Fulham per Atta: troppo pochi i 20 milioni più bonus offerti dai londinesi, visto che i Pozzo valutano il centrocampista francese il doppio. In uscita dai friulani il mediano Lovric che piace a Cagliari, Genoa e Pafos; mentre l’attaccante Bravo ha mercato in Belgio e in Spagna. Il Parma cerca rinforzi e può pescare in casa Benfica: contatti avviati per l’esterno offensivo Andreas Schjelderup. Si lavora al prestito con diritto di riscatto. Il Cagliari, invece, non molla la presa per il regista Nicolussi Caviglia, in uscita dalla Fiorentina e di proprietà del Venezia: si lavora al prestito oneroso (500 mila euro) con diritto di riscatto (a 4,5 milioni). Infine il Pisa è vicino a definire l’arrivo del centrocampista Tsawa dallo Zurigo: operazione da circa 4 milioni.