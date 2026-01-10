La Roma fa il mercato: ecco Dragusin e Raspadori, Lazio su Fabbian. In ballo anche Adzic, le ultime

Lazio, Fiorentina e Atalanta: movimenti a centrocampo e in attacco

Da una sponda all’altra del Tevere, dove la Lazio ha ufficializzato Taylor (Ajax) come erede di Guendouzi. E non finisce qui: per la mediana ora il club del presidente Lotito punta ad assicurarsi anche uno tra Timber (Feyenoord), Toth (Ferencvaros) e Fabbian (Bologna), quest’ultimo nel mirino anche di una società di Premier League, dove potrebbe finire pure Dele Bashiru: piace al Nottingham Forest. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Brescianini (Atalanta) ora la Fiorentina intende chiudere anche per Baldanzi (Roma). Prosegue il pressing dell’Atalanta su Giovane (Verona). Il Cagliari è tornato alla carica col Napoli per il prestito di Vergara: se ne riparlerà la settimana prossima, visto che Conte fino alla gara contro l’Inter ha stoppato qualsiasi tipo di operazione in uscita.

Il mercato delle medio-piccole

Motivo per cui anche la Cremonese dovrà attendere per sapere se sarà possibile arrivare a Marianucci in prestito semestrale, al netto della concorrenza del Torino. Nzola andrà via dal Pisa ed è stato proposto al Genoa, che sta completando l’acquisto del portiere Bento in prestito con diritto di riscatto dall’Al Nassr. Il Grifone nel frattempo ha incassato il no della Roma al prestito di Pisilli (da non escludere però un nuovo tentativo verso fine mese) e aspetta una risposta dalla Juve per il prestito di Adzic. Un colpo tira l’altro in casa Lecce: dopo il fantasista Gandelman (Gent) è fatta pure per il mediano Fofana dal Grazer AK (contratto fino al 2029 con opzione per il 2030). Ufficiali Borghi (Corinthians) e Isaac (Atletico Mineiro) al Verona, che cede in prestito Santiago all’Arouca. Barbieri (Cremonese) piace al Bologna. L’Udinese è al lavoro per sfoltire la propria rosa e mandare a giocare quei giocatori che finora hanno trovato poco spazio come Nunziante, Zarraga, Bravo, Rui Modesto e Lovric. Il Sassuolo segue Massolin (Modena) e ci prova per Lazzari (Lazio), visto che Mazzocchi è destinato a restare al Napoli. Infine il Parma resta in pressing per il gioiellino del Benfica Schjelderup, che può lasciare i lusitani in prestito con diritto di riscatto, anche se c’è una folta concorrenza: ecco perché gli emiliani tengono d’occhio pure Ugresic (Partizan Belgrado); mentre non va esclusa una partenza di Cutrone dal club ducale visto che sta trovando poco spazio e vorrebbe avere un ruolo più centrale.