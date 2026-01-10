Tuttosport.com
Lotito: "Sarri non fa scouting. Raspadori? Gioca sempre poco, vedremo se sarà meglio di Ratkov"

Il patron biancoceleste ha rilasciato delle forti dichiarazioni in cui ha commentato le manovre di mercato degli ultimi giorni
Francesco Tringali
2 min

ROMA - Un Lotito senza freni. Nel giorno del compleanno della Lazio, il patron ha spaziato sugli argomenti più caldi degli ultimi giorni: «Abbiamo venduto Castellanos e Guendouzi perché hanno chiesto di essere ceduti. Ma li abbiamo rimpiazzati con giocatori altrettanto forti e di prospettiva (Ratkov e Taylor, ndc). Sarri fa l’allenatore, non fa scouting. Se conoscesse tutti i calciatori del mondo, farebbe un altro mestiere. È un fuoriclasse nella formazione, nel trasformare i giocatori, per questo stiamo ringiovanendo la rosa».

La provocazione

E poco importa, per Lotito, se alcuni dei calciatori cercati hanno rifiutato la Lazio: «Raspadori ha scelto la Roma? Mica è Maradona, lo abbiamo contattato, ma ha preferito altro. Ha sempre giocato poco e vedremo se sarà meglio lui di Ratkov». Le polemiche per le ultime decisioni arbitrali sono un tema ancora scottante per il presidente: «Alla Lazio mancano 8-9 punti a causa di certe scelte. La situazione va risolta, ricordiamoci che siamo quotati in Borsa». Infine sul Flaminio e un progetto per l’assegnazione dell’impianto alla Lazio che sta entrando nella fase decisiva: «Ormai ci siamo quasi, è realistico pensare di poter iniziare i lavori di ristrutturazione entro tre anni», ha concluso Lotito.

