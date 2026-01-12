La Lazio vende Cancellieri e offre 12 milioni per Toth

La Lazio stringe per il centrocampista Alex Toth : offerti 12 milioni al Ferencvaros; mentre per il classe 2005 è pronto un contratto di quattro anni e mezzo da 1,5 milioni all’anno. Un colpo finanziabile con la vendita di Cancellieri al Brentford per 13 milioni più 2 di bonus. Sempre parecchio fermento in uscita: dopo Castellanos e Guendouzi il prossimo a fare i bagagli dovrebbe essere Tavares , per il quale sono in pressing Besitkas e Al Ittihad. Per sostituirlo c’è in pole Pedraza , in scadenza col Villarreal e già bloccato dal ds Fabiani come innesto a parametro zero per l’estate. Possibile però che venga anticipato di qualche mese il suo arrivo nella Capitale. Tra i possibili partenti pure Isaksen e Dia . Senza dimenticare Gigot (richiesto dal Nantes), Belahyane (nel mirino di Torino e Nizza) e Hysaj che ormai da mesi sono ai margini.

Pisa scatenato, Napoli al lavoro su prestiti e uscite

Pisa scatenato: dopo Durosimni e Bozhinov ora i nerazzurri puntano a chiudere per il centrocampista Tsawa (Zurigo) e l’esterno mancino Onal (Nec Nijmegen), cercato anche dal Besiktas; mentre in avanti piace Tengstedt (Feyenoord) che tornerebbe volentieri in Italia dopo l’esperienza al Verona. Il Sunderland è pronto a tornare all’assalto del Bologna per Lucumì. Domani la Cremonese tornerà alla carica con il Napoli per il prestito del centrale Luca Marianucci: si attende il via libera di Antonio Conte, che nei giorni scorsi ha stoppato la partenza del difensore dopo l’ottimo spezzone disputato contro il Verona. In uscita a titolo temporaneo per i prossimi 6 mesi anche il centrocampista Antonio Vergara, richiesto da Cagliari, Lecce, Como e Parma; mentre l’attaccante Giuseppe Ambrosino andrà al Venezia in prestito secco fino a giugno, ma in caso di promozione in A dei lagunari si estenderà automaticamente fino al 30 giugno 2027. Per quanto riguarda Lorenzo Lucca invece il Napoli resta alla ricerca di una sistemazione: si sono fatte avanti Benfica e Nottingham Forest per un prestito con diritto di riscatto, ma la punta preferirebbe restare in Italia dove però Roma (possibile scambio di prestiti con Evan Ferguson) e Juve finora non sono andate oltre a dei sondaggi.

Le ultime sul calciomercato italiano ed europeo

Il Parma si assicura il gioiellino classe 2009 Scarlato dal River Plate: atteso nelle prossime ore in Italia. Passi avanti da parte dell’Atalanta per arrivare all’attaccante Giovane del Verona, corteggiato pure dalla Roma che ci prova per Malen (Aston Villa) in attesa di una risposta definitiva da Raspadori (Atletico Madrid). La Dea inoltre ha murato l’assalto del Fenerbahce a Lookman e intende blindare Hien col rinnovo fino al 2029 più opzione per la stagione successiva. Il Genoa aspetta soltanto i documenti firmati da parte dell’Al Nassr per far sbarcare in Italia il portiere Bento; mentre per l’attacco si complica la pista Dzeko (la Fiorentina sembra più orientata a cederlo all’estero piuttosto che a una diretta concorrente per la salvezza) e pertanto si valutano Nzola (Pisa), Bakambu (Betis) e Cutrone (Parma). Infine oggi visite mediche di Fofana (Grazer AK) col Lecce, che prende pure Ngom (Estrela Amadora).