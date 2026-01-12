Alberto Costa, spunta il Psg! Da quello scambio Juve allo show con il Porto

Il Psg pensa al futuro e sta già valutando diversi colpi per la prossima sessione estiva di calciomercato . Tra i vari obiettivi del club francese ci sarebbe anche l’ex Juventus Alberto Costa , che è finito nel mirino dei parigini per l’estate 2026. Il portoghese si è distinto nell’ultimo anno come uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico lusitano ed ha attirato l’attenzione di diversi club europei. Il Psg , però, a caccia di alternative di qualità sulle fasce, starebbe già monitorando la situazione dell’ex bianconero con l’obiettivo di anticipare la concorrenza delle società di Premier League .

Alberto Costa show al Porto. E Joao Mario...

Alberto Costa è protagonista di una prima parte di stagione molto positiva con la maglia del Porto dopo una breve avventura con la Juve. Arrivato a metà gennaio 2025, la sua esperienza a Torino è durata poco più di sei mesi. Con Thiago Motta ha trovato poco spazio, giocando solo 102 minuti nelle ultime 4 partite della gestione dell’ex tecnico del Bologna, ma poi con Tudor era riuscito a trovare continuità e rendimento (tra cui sette partite di fila da titolare con 3 assist). In estate, poi, è stato ceduto dalla Juve per 15 milioni di euro al Porto. E nell’affare con i portoghesi è stato inserito anche il trasferimento di Joao Mario dal Portogallo all’Italia. L’ex Porto, però, al contrario, a Torino non è stato capace di convincere e trovare spazio sia con Tudor che con Spalletti. Joao Mario, infatti, ha collezionato appena 13 presenze complessive tra campionato, Champions e Coppa Italia (solo 2 da titolare) e sembra addirittura ad un passo dalla cessione in questa sessione di mercato invernale.

