Robinio Vaz, la Roma vicina al gioiello del Marsiglia: le cifre dell'affare, cosa manca per l'intesa

I giallorossi sono pronti ad accogliere la promessa classe 2007 in forza ai Focesi e alla selezione francese U20
2 min
La Roma è pronta ad accogliere Robinio Vaz. Stando a quanto riportato da Sky, l'attaccante classe 2007 in forza all'Olympique Marsiglia è prossimo a sbarcare a Trigoria a fronte in un accordo vicino ai 25 milioni di euro comprensivo di bonus che andrebbero a definire tre possibili formule di trasferimento: prestito con diritto di riscatto, prestito con obbligo di riscatto o acquizione a titolo definitivo del cartellino. Le parti sono già al lavoro, con i giallorossi che puntano a chiudere la trattativa nel più breve tempo possibile.

Chi è Robinio Vaz

Centravanti francese di piede destro, Robinio Vaz cresce nelle giovanli del Sochaux prima di essere acquistato a titolo definitivo dal Marsiglia nel 2024 per 200 mila euro. Al 12 luglio 2026, con la prima squadra dei Focesi ha accumulato 22 presenze complessive di cui 4 in Champions League, inclusi i 19 minuti disputati nella sfida contro l'Atalanta vinta dalla Dea per 1-0: il bilancio aggiornato riporta 4 reti e 3 assist. Con la maglia della Francia ha invece preso parte alle selezioni U16, U17, U18 e infine U20, con la quale ha esordito in occasione dell'amichevole con i pari età della Spagna vinta per 1-0.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

