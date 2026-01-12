Maldini alla Juve, effetto papà e cosa c'è di vero. Quegli elogi di Spalletti...

Che effetto vi farebbe vedere il nome di Maldini su una maglia della Juve? Parliamo di Daniel, naturalmente, il figlio di Paolo che ora gioca nell'Atalanta. Beh, a Paolo farebbe un certo effetto, perché è vero che è un simbolo eterno del Milan, ma non ha mai nascosto che fa bambino tifava per la Juve perché il suo idolo era Cabrini. E Daniel? In questo momento gioca poco all'Atalanta e il suo agente Riso lo ha proposto alla Juve, attraverso Modesto, di cui è grande amico. La risposta? Vediamo...
Anche la Lazio su Maldini
Vediamo cosa? Maldini non è una priorità, anche se Spalletti lo aveva convocato in nazionale e lo stima. In quel ruolo ci sono altri nomi, ma se nell'ultima settimana il posto fosse ancora vuoto e si trovasse una condizione favorevole con l'Atalanta, allora non è un'opzione impossibile. Nel frattempo ci sta provando la Lazio, anche se Maldini preferirebbe giocarsi le sue carte alla Juve. Insomma, al momento c'è grande attesa da parte di Maldini e la Juve pensa ad altro. Ma il mercato di gennaio della Juve, vedrete, prenderà quota negli ultimi giorni e potrebbero esserci delle sorprese.
Spalletti, Maldini e la Nazionale
In ogni caso Spalletti già lo ha conosciuto da vicino, durante la sua esperienza in Nazionale. A ottobre 2024 Daniel è stato convocato dagli Azzurri e Luciano in conferenza stampa spiegò così la sua scelta: "Maldini? È abbastanza facile spiegare perché io l'abbia portato qui: era il calciatore che ci mancava. Ha la giocata bella e incantevole, in più ha fisicità e qualità. Qualche volta si assenta dal gioco, ma adesso sta giocando con continuità".
Un mese dopo, a novembre, Luciano tornò sul giocatore quando gli venne chiesto chi sarebbe potuto essere il Sinner dell'Italia (qualche tempo prima la scelta cadde su Chiesa...): "Secondo me è bene non fare mai paragoni, perché poi quando li ho fatti mi è arrivato di tutti. Diciamo un calciatore che va oltre alla normalità di palleggio, a me Maldini mi dà l'impressione di avere il colpo facile, l'eleganza dentro la sostanza di creare qualcosa di super facile per le qualità che ha, anche ora che l'ho rivisto in questi allenamenti". E sull'accostamento di Maldini al club bianconero si è espresso anche Ariedo Braida in un'intervista per Tuttosport: "Provo affetto per lui. E devo dire che ha dimostrato di essere un ragazzo con talento: finora ha fatto cose positive, però non è ancora esploso in maniera totale. L'anno giusto, quello magico, a volte si può trovare anche così".
