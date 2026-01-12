Maldini alla Juve, effetto papà e cosa c'è di vero. Quegli elogi di Spalletti...

Che effetto vi farebbe vedere il nome di Maldini su una maglia della Juve? Parliamo di Daniel, naturalmente, il figlio di Paolo che ora gioca nell'Atalanta. Beh, a Paolo farebbe un certo effetto, perché è vero che è un simbolo eterno del Milan, ma non ha mai nascosto che fa bambino tifava per la Juve perché il suo idolo era Cabrini. E Daniel? In questo momento gioca poco all'Atalanta e il suo agente Riso lo ha proposto alla Juve, attraverso Modesto, di cui è grande amico. La risposta? Vediamo...