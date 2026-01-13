Allegri chiaro, speranza Gatti: quando accelera il Milan e il sogno di... Spalletti

Il day after del Milan e di Massimiliano Allegri è stato un compendio tra amarezza per l’occasione persa (vincendo a Firenze i rossoneri avrebbero recuperato due punti a Inter e Napoli) e soddisfazione perché è ormai una certezza il fatto che dietro a Leao e Pulisic (in attesa di Gimenez) finalmente ci sia vita. Niclas Füllkrug, partito titolare contro i viola al fianco di “Capitan America” ha dimostrato di avere - in assenza del Bebote - caratteristiche che mancavano nella batteria degli attaccanti; mentre Christopher Nkunku ha segnato il terzo gol nelle ultime due gare giocate (dopo la doppietta con il Verona era rimasto ai box con Cagliari e Genoa). Il francese, a corredo, ha pubblicamente manifestato l’intenzione di restare al Milan nonostante molti club si fossero interessati per lui a gennaio (su tutti il Besiktas).
Milan, gli stessi errori
A Firenze Nkunku ha raddrizzato la gara grazie a una splendida giocata nell’ultimo punto esclamativo della partita rossonera: una volta raggiunto il pari, il Milan - anziché tentare il golpe - ha smesso di giocare rischiando pure la beffa. Atteggiamento che non è per nulla piaciuto ad Allegri. L’allenatore l’ha detto prima alla squadra e l’ha ribadito in conferenza stampa: «Diciamo che forse mi sono spiegato male io coi ragazzi, perché non abbiamo capito ciò che è successo col Genoa e stasera lo abbiamo ripetuto. Mancavano sette minuti, un’eternità. Per il pari abbiamo fatto bene, poi abbiamo avuto fretta, dovevamo avere più calma per costruire cose buone per portare a casa la vittoria».
Allegri lo sa bene
Concetti ulteriormente ribaditi nell’analisi della partita perché questi sono step importanti che il Milan deve ancora compiere, esattamente come la gestione delle partite con le medio-piccole, gare che l’Inter - Allegri dixit - sa vincere azionando il pilota automatico. Qualità che possiedono le grandi squadre: lui, avendo vinto scudetti in serie con la Juventus, lo sa bene. E per il girone di ritorno (giovedì a Como si consumerà l’ultimo atto dell’andata con i recuperi per chi ha giocato la Supercoppa) può essere fondamentale aver allargato con Füllkrug le soluzioni in attacco, data l’abilità del tedescone a districarsi nei colpi di testa, qualità fondamentale proprio nelle gare che si trasformano in assedio.
Mercato Milan, Gatti...
Allegri, lo sanno anche i sassi a Milanello (e non solo), vorrebbe puntellare la rosa pure con un difensore centrale, punta su Gatti (suo fedelissimo alla Juve) ma, se non dovesse arrivare quest’ultimo (Spalletti sogna lo scambio con Loftus-Cheek) gli andrebbe comunque bene un rinforzo di qualità. Probabilmente l’accelerata il Milan la darà nell’ultima settimana di mercato dopo a trasferta all’Olimpico per affrontare la Roma (occhio pure a Coppola, in uscita dal Brighton) quando magari la legge della domanda e dell’offerta partorità qualche “mister x”. Detto questo, il Milan che verrà dovrà alzare il livello dietro, magari trovando un Modric, vale a dire un professore, pure della difesa. Giovedì intanto a Como Allegri molto probabilmente dovrà fare a meno di Pavlovic che ha lasciato Firenze con nove punti di sutura in testa: il serbo verrà valutato giorno dopo giorno ma la botta è stata forte e il match contro i ragazzini terribili di Fabregas è molto vicino per essere ottimisti circa un suo possibile utilizzo. Rientrerà comunque Tomori che era squalificato al Franchi.
