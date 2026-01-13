Allegri chiaro, speranza Gatti: quando accelera il Milan e il sogno di... Spalletti

Il day after del Milan e di Massimiliano Allegri è stato un compendio tra amarezza per l’occasione persa (vincendo a Firenze i rossoneri avrebbero recuperato due punti a Inter e Napoli) e soddisfazione perché è ormai una certezza il fatto che dietro a Leao e Pulisic (in attesa di Gimenez) finalmente ci sia vita. Niclas Füllkrug, partito titolare contro i viola al fianco di “Capitan America” ha dimostrato di avere - in assenza del Bebote - caratteristiche che mancavano nella batteria degli attaccanti; mentre Christopher Nkunku ha segnato il terzo gol nelle ultime due gare giocate (dopo la doppietta con il Verona era rimasto ai box con Cagliari e Genoa). Il francese, a corredo, ha pubblicamente manifestato l’intenzione di restare al Milan nonostante molti club si fossero interessati per lui a gennaio (su tutti il Besiktas).