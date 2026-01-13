Raspadori all'Atalanta, Roma beffata: i dettagli del ritorno in Serie A

Manca ormai solo l'ufficialità del ritorno di Giacomo Raspadoria in Serie A. L'attaccante, che in estate ha lasciato il Napoli per andare a giocare in Liga, all'Atletico Madrid, non indosserà però la maglia della Roma. Il club giallorosso, infatti, è stato beffato dall'Atalanta, pronta ad acquistare il calciatore a titolo definitivo e a fornirgli un ruolo da protagonista nel progetto tecnico di Raffaele Palladino. Talento versatile, capace di giocare sia da seconda punta che da esterno offensivo, il 25enne potrebbe vedere in Bergamo un’opportunità per rilanciarsi, giocare con continuità e tornare protagonista nel campionato italiano. Un dettaglio da non sottovalutare anche in ottica Nazionale: Jack spera di giocare il prossimo Mondiale con l'Italia qualora la selezione di Gennaro Gattuso dovesse qualificarsi tramite i playoff.