Raspadori all'Atalanta, Roma beffata: i dettagli del ritorno in Serie A

Manca ormai solo l'ufficialità del ritorno di Giacomo Raspadoria in Serie A. L'attaccante, che in estate ha lasciato il Napoli per andare a giocare in Liga, all'Atletico Madrid, non indosserà però la maglia della Roma. Il club giallorosso, infatti, è stato beffato dall'Atalanta, pronta ad acquistare il calciatore a titolo definitivo e a fornirgli un ruolo da protagonista nel progetto tecnico di Raffaele Palladino. Talento versatile, capace di giocare sia da seconda punta che da esterno offensivo, il 25enne potrebbe vedere in Bergamo un’opportunità per rilanciarsi, giocare con continuità e tornare protagonista nel campionato italiano. Un dettaglio da non sottovalutare anche in ottica Nazionale: Jack spera di giocare il prossimo Mondiale con l'Italia qualora la selezione di Gennaro Gattuso dovesse qualificarsi tramite i playoff.
Raspadori e i numeri all'Atletico Madrid
La Dea dal canto suo sarebbe pronta a fare uno sforzo importante anche a livello di ingaggio per convincere l’ex Napoli ad accettare la destinazione. La possibile partenza di Ademola Lookman potrebbe accelerare la necessità di un’alternativa di qualità come Raspadori nel reparto offensivo. Approdato ai Colchoneros di Diego Pablo Simeone in estate dopo lo scudetto vinto con Antonio Conte a Napoli, con i Rojiblancos il classe 2000 ha faticato a ritagliarsi il proprio spazio: 424 minuti (recuperi esclusi) distribuiti in 15 presenze totali impreziosite da due reti e tre assist.