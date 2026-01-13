Robinio Vaz alla Roma, Raspadori all'Atalanta: il calciomercato accelera

Robinio Vaz , l'attaccante francese dell' Olympique Marsiglia preso dalla Roma con la formula del prestito oneroso con l'obbligo di riscatto per un'operazione totale da 25 milioni circa, è nella Capitale. Arrivato all'aeroporto di Ciampino verso le 19:15 con un volo privato, Vaz, dopo aver compiuto un breve transito nell'area dello scalo riservata all'Aviazione Generale, dove ad attenderlo c'erano alcuni rappresentanti del club giallorosso, uscendo dal terminal ha quindi salutato un gruppo di tifosi che lo attendeva all'esterno per poi lasciare l'aeroporto a bordo di un auto van. Domani le visite mediche.

Raspadori sceglie l'Atalanta

Manca solo l'ufficialità per il trasferimento di Giacomo Raspadori dall'Atletico Madrid all'Atalanta. I bergamaschi hanno definito l'affare col club spagnolo per 23 milioni bonus compresi per l'acquisito a titolo definitivo. Mercoledì è il giorno per le visite mediche e la firma in sede a Zingonia per l'attaccante azzurro classe 2000.