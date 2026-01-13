Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Petrachi scarica l'interista: "È sul mercato, la linea è tracciata". E Ranieri smaschera Raspadori

Il direttore sportivo del Toro: "Siamo 32, qualcuno deve uscire". Mentre il senior advisor della Roma rivela i retroscena dell'affare mancato
2 min
Petrachi scarica l'interista: "È sul mercato, la linea è tracciata". E Ranieri smaschera Raspadori© LAPRESSE

"Sazonov, Asllani e Nkounkou sono sul mercato, è evidente. Qualcun altro ha un acciacco fisico, ma sicuramente abbiamo tirato una linea all'interno dello spogliatoio. Sappiamo cosa dobbiamo fare: siamo in 32, qualcuno deve uscire". Lo ha detto il direttore sportivo del Torino, Gianluca Petrachi, ai microfoni di Sportmediaset prima della sfida di Coppa Italia contro la Roma. "È un gioco a incastro, e gennaio è difficile proprio per quello - ha aggiunto -. I ruoli su cui dobbiamo intervenire sono chiari e ci sto lavorando". Poi una battuta sulla sua esperienza alla Roma, avversaria di stasera: "Ho vissuto un anno importante. Si sono fatti 70 punti, che da quel giorno lì penso non li abbia più fatti nessuno. Ho dato il 100% di me stesso e ho un buon ricordo".

Ranieri: "Raspadori non interessato alla Roma"

"Per quanto riguarda Raspadori, abbiamo cercato diversi giocatori. Quando si è capito che lui non era interessato alla nostra chiamata, perché non ha mai voluto parlare con noi, allora abbiamo lasciato stare, abbiamo desistito". Lo ha detto invece Claudio Ranieri, senior advisor della Roma, a Mediaset prima degli ottavi di finale della Coppa Italia. "Abbiamo capito che il ragazzo non voleva venire. Sarà stato per il fatto che non lo prendevamo in prestito o non lo compravamo, questo non lo so", ha concluso.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS