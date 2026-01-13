Petrachi scarica l'interista: "È sul mercato, la linea è tracciata". E Ranieri smaschera Raspadori

"Sazonov, Asllani e Nkounkou sono sul mercato, è evidente. Qualcun altro ha un acciacco fisico, ma sicuramente abbiamo tirato una linea all'interno dello spogliatoio. Sappiamo cosa dobbiamo fare: siamo in 32, qualcuno deve uscire". Lo ha detto il direttore sportivo del Torino, Gianluca Petrachi, ai microfoni di Sportmediaset prima della sfida di Coppa Italia contro la Roma. "È un gioco a incastro, e gennaio è difficile proprio per quello - ha aggiunto -. I ruoli su cui dobbiamo intervenire sono chiari e ci sto lavorando". Poi una battuta sulla sua esperienza alla Roma, avversaria di stasera: "Ho vissuto un anno importante. Si sono fatti 70 punti, che da quel giorno lì penso non li abbia più fatti nessuno. Ho dato il 100% di me stesso e ho un buon ricordo".