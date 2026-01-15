Atalanta, anche Ederson in uscita. Lazio tra Pedraza e Doekhi, pronto un grande ritorno in Serie A

L’arrivo di Raspadori (ieri le visite mediche e la firma sul contratto fino al 2030) potrebbe spingere Lookman (in scadenza nel 2027 e non intenzionato a rinnovare) lontano da Zingonia . Sull’ Atalanta sono, infatti, in pressing Fenerbahce e Galatasaray , pronte a un infuocato derby di mercato per il campione nigeriano. Nel frattempo la Dea stringe per il rinnovo di Hien fino al 2029 con opzione per il 2030 . Pronto un nuovo contratto con importante aumento dell’ingaggio pure per Carnesecchi , che può legarsi ai nerazzurri per altri quattro anni. Lontano dal prolungare invece Ederson , corteggiato da Galatasaray e Atletico Madrid . Difficile però che i bergamaschi si possano privare sia di Lookman sia dell’ex Salernitana in questa finestra di mercato.

Lazio e Pisa protagoniste: colpi a zero e operazioni in entrata

La Lazio ha in pugno Pedraza (contratto fino al 2029) che arriverà a zero in estate dal Villarreal, anche se la partenza di Tavares (lo vuole il Besiktas) può anticiparne l’arrivo. Sempre a parametro zero la Lazio studia il colpo Doekhi (Unión Berlino) per la difesa, visto che il futuro di Romagnoli resta incerto (Mancini lo vuole all’Al Sadd). Attivissimo il Pisa che ha ufficializzato gli arrivi di Durosimni (Viktoria Plzen) e Bozhinov (Anversa): per entrambi accordo fino al 2030. Ora i nerazzurri puntano a chiudere per Loyola: offerti 7 milioni all’Independiente, che manterrebbe pure il 30% sulla futura vendita. Davanti andrà via Nzola (torna alla Fiorentina per essere dirottato altrove): al suo posto può arrivare sempre dalla Viola Kouamè, con Joao Pedro (Atletico San Luis) in alternativa.

Bologna, difensori e intrecci di mercato tra Serie A e Serie B

Continua la ricerca del Bologna a un centrale difensivo: più che su Freytes (Fluminense), ieri i rossoblù hanno accelerato per Helland del Brann, operazione in chiusura sulla base di 7 milioni, accordo fino al 2030. A centrocampo, intanto, si attende il sì di Freuler (sondato anche dalla Roma) alla proposta di rinnovo fino al 2028. In uscita dagli emiliani c’è invece Sulemana, che potrebbe tornare al Cagliari in prestito con diritto di riscatto. Intanto si registra l’interesse di un club di Premier League per Caprile in vista dell’estate: servono però 20-25 milioni per strapparlo a Giulini. Difensori protagonisti: il Sassuolo segue Van Helden (Sint Truiden); mentre il Parma ha fatto un sondaggio per Bonfanti (Pisa) e la Cremonese aspetta il via libera del Napoli per il prestito di Marianucci. Il giovane Lahdo (Hammarby) verso il Como, che finora ha detto no alle avance di Leeds e Wolfsburg per Baturina, anche se il croato reclama più spazio. Infine ufficiale Ngom (Estrela Amadora) al Lecce.