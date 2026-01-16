Mercato, la Lazio mette gli occhi su Giovane. Il Parma blinda Baernabè, Sulemana al Cagliari

Il Parma è a un passo dal chiudere il rinnovo di Bernabé fino al 2029 e ci prova per Ugresic (Partizan Belgrado); mentre è attesa per oggi la risposta del Benfica alla proposta di prestito con diritto di riscatto per Schjelderup. Rayan (Vasco Da Gama) ha scelto il Bournemouth e così la Lazio ora pensa a Giovane (Verona). Il Cagliari è in chiusura per Sulemana (Bologna, ma di proprietà dell’Atalanta) in prestito con diritto di riscatto. Da un centrocampista all’altro: il Sassuolo lavora al rinnovo di Thorstvedt fino al 2029 con opzione per il 2030. Per questo i neroverdi hanno respinto le avance della Fiorentina per il norvegese. Restando in Emilia: ieri le visite mediche del difensore Helland (Brann) col Bologna, che l’ha prelevato per 7 milioni (oggi la firma sul contratto fino al 2030). A proposito di centrali: la Fiorentina pensa a Bijol (Leeds) e valuta Diogo Leite, in scadenza con l’Union Berlino. Scatenato il Pisa che sta per consegnare ad Alberto Gilardino un altro innesto: fatta per il mediano Loyola dell’Independiente.

Cremonese su Belahyane, il Lecce cerca una punta

E a proposito di centrocampisti: la Cremonese ha chiesto il regista Belahyane alla Lazio e aspetta il via libera del Napoli al prestito del difensore Marianucci. La sensazione è che per quest’ultimo se ne parlerà nella prossima settimana, visto che finora Antonio Conte ha stoppato tutte le operazioni in uscita, ma intanto i grigiorossi si sono portati avanti e hanno definito tutti gli accordi. Il Lecce è alla ricerca di una punta: piace Cutrone in uscita dal Parma, ma l’ingaggio dell’ex Milan appare proibitivo per le casse salentine. Ecco perché non va trascurata la più economica alternativa Cheddira (ora in prestito al Sassuolo, ma di proprietà del Napoli). Infine Brenner è procinto di lasciare l’Udinese per tornare in Brasile: lo aspetta il Vasco Da Gama.