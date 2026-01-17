Mateta spinge per la Juve! Zero dubbi, il caos Crystal Palace aiuta: rimpiazzo già pronto

Gli addi di Guehi e Glasner

Al momento, il Napoli è concentrato sulla cessione di Lucca e solamente dopo aver definito l’addio dell’ex Udinese si fionderà sul mercato. Un nome che intriga gli azzurri, così come i bianconeri, è Beto: un passato all’Udinese e attualmente all’Everton, ha un contratto fino al 2027 e offre possibilità interessanti anche in termini di formula. A parità di possibilità, la Juve non avrebbe comunque dubbi: è l’attaccante del Palace il colpo da fare, e un aiuto potrebbe arrivare proprio da Londra, dove il caos si è appropriato del club. Intanto Marc Guehi, centrale difensivo, è sempre più in direzione Manchester City. E pure l’allenatore, Oliver Glasner, ha ufficializzato il suo addio a fine anno. Non certamente sintomi di un ambiente serenissimo, nel quale può presto inserirsi la voglia della Juventus di portare a casa il centravanti e - ancor di più - il desiderio dell’attaccante di andare a Torino, di farlo subito, di non finire di nuovo per aspettare, chissà chi e chissà quanto.