Mateta spinge per la Juve! Zero dubbi, il caos Crystal Palace aiuta: rimpiazzo già pronto

TORINO - Gli ultimi due giorni, Spalletti e Ottolini, li hanno passati a stretto contatto, praticamente uno di fianco all’altro. E sono stati quelli del rientro del ds dal blitz spagnolo per Mingueza, dell’accelerata per Mateta, del raffreddamento generale della pista Chiesa. Insomma: di decisioni. Grandi e piccole, però prese. Ugualmente prese. E allora, ecco che il disegno della Juve che sarà, e che sarà a partire da questi giorni, inizia a intravedersi, a prescindere dalle richieste del tecnico sui due ruoli in cui si sente meno coperto, il vice Yildiz e l’esterno destro.
Mateta, la richiesta
Il punto centrale è... la punta centrale: sembra un gioco di parole e invece è l’attualità della Continassa, da cui il profilo emerso con più forza nelle ultime ore è proprio l’attaccante francese del Crystal Palace, che spinge per arrivare a Torino sin da subito, senza passare dal mercato estivo. La richiesta degli inglesi rimane alta, troppo per il mese di gennaio: tra i 30 e i 35 milioni, per cui sarebbe necessario anticipare un colpo estivo oppure avere una cessione importante tra le mani. Si vedrà. Intanto, il club di Premier si sta cautelando, con un’offerta ufficiale all’Anger per Chérif, che ha più o meno un costo simile. Si segue poi con interesse la pista En-Nesyri: il Fenerbahce ha aperto alla possibilità di prestare l’attaccante e senza chiedere garanzie di riscatto, un prestito oneroso con diritto di acquisto potrebbe bastare a mettersi in vantaggio sulla concorrenza.
Gli addi di Guehi e Glasner
Al momento, il Napoli è concentrato sulla cessione di Lucca e solamente dopo aver definito l’addio dell’ex Udinese si fionderà sul mercato. Un nome che intriga gli azzurri, così come i bianconeri, è Beto: un passato all’Udinese e attualmente all’Everton, ha un contratto fino al 2027 e offre possibilità interessanti anche in termini di formula. A parità di possibilità, la Juve non avrebbe comunque dubbi: è l’attaccante del Palace il colpo da fare, e un aiuto potrebbe arrivare proprio da Londra, dove il caos si è appropriato del club. Intanto Marc Guehi, centrale difensivo, è sempre più in direzione Manchester City. E pure l’allenatore, Oliver Glasner, ha ufficializzato il suo addio a fine anno. Non certamente sintomi di un ambiente serenissimo, nel quale può presto inserirsi la voglia della Juventus di portare a casa il centravanti e - ancor di più - il desiderio dell’attaccante di andare a Torino, di farlo subito, di non finire di nuovo per aspettare, chissà chi e chissà quanto.
Mateta come Mingueza
Una situazione che lo accomuna in particolare a Oscar Mingueza, terzino destro del Celta Vigo che la Juve ha attualmente in pugno, però per giugno e non ancora per gennaio. L’arrivo entro fine mese dipenderà solamente dai galiziani, se apriranno o meno alla proposta juventina, inferiore ai 4 milioni. L’alternativa è perderlo a zero in estate, ma anche goderne per altri sei mesi, con Europa League e Liga da affrontare. Staremo a vedere...
TORINO - Gli ultimi due giorni, Spalletti e Ottolini, li hanno passati a stretto contatto, praticamente uno di fianco all’altro. E sono stati quelli del rientro del ds dal blitz spagnolo per Mingueza, dell’accelerata per Mateta, del raffreddamento generale della pista Chiesa. Insomma: di decisioni. Grandi e piccole, però prese. Ugualmente prese. E allora, ecco che il disegno della Juve che sarà, e che sarà a partire da questi giorni, inizia a intravedersi, a prescindere dalle richieste del tecnico sui due ruoli in cui si sente meno coperto, il vice Yildiz e l’esterno destro.
Mateta, la richiesta
Il punto centrale è... la punta centrale: sembra un gioco di parole e invece è l’attualità della Continassa, da cui il profilo emerso con più forza nelle ultime ore è proprio l’attaccante francese del Crystal Palace, che spinge per arrivare a Torino sin da subito, senza passare dal mercato estivo. La richiesta degli inglesi rimane alta, troppo per il mese di gennaio: tra i 30 e i 35 milioni, per cui sarebbe necessario anticipare un colpo estivo oppure avere una cessione importante tra le mani. Si vedrà. Intanto, il club di Premier si sta cautelando, con un’offerta ufficiale all’Anger per Chérif, che ha più o meno un costo simile. Si segue poi con interesse la pista En-Nesyri: il Fenerbahce ha aperto alla possibilità di prestare l’attaccante e senza chiedere garanzie di riscatto, un prestito oneroso con diritto di acquisto potrebbe bastare a mettersi in vantaggio sulla concorrenza.