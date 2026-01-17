"Ecco quando accetterà il Crystal Palace": Juve e Mateta, Glasner lascia e rivela tutto!

La Juventus vuole Mateta e Mateta vuole la Juventus. L'attaccante francese è in cima alla lista dei desideri del club bianconero già per il mercato di gennaio e l'obiettivo principale è quello di non trovarsi impreparato al momento dell'addio di Vlahovic che ormai pare più che certo. Tra le altre cose non è da sottovalutare che il rendimento di Openda è ancora insufficiente e il belga ancora non convince. Ma il Crystal Palace cosa ne pensa? La richiesta del club inglese, che sta vivendo un momento di grande caos, ampliato ulteriormente dalle parole di Oliver Glasner, è di circa 30/35 milioni di euro. Il difensore Guehi è a un passo dal Manchester City e l'allenatore nel corso dell'ultima conferenza stampa ha annunciato che abbandonerà il club inglese al termine dell'attuale stagione.