"Ecco quando accetterà il Crystal Palace": Juve e Mateta, Glasner lascia e rivela tutto!

Il tecnico getta ulteriore benzina sul fuoco del club inglese, conferma l'addio a fine stagione e parla del mercato in uscita. E la Juve osserva attentamente
2 min

La Juventus vuole Mateta e Mateta vuole la Juventus. L'attaccante francese è in cima alla lista dei desideri del club bianconero già per il mercato di gennaio e l'obiettivo principale è quello di non trovarsi impreparato al momento dell'addio di Vlahovic che ormai pare più che certo. Tra le altre cose non è da sottovalutare che il rendimento di Openda è ancora insufficiente e il belga ancora non convince. Ma il Crystal Palace cosa ne pensa? La richiesta del club inglese, che sta vivendo un momento di grande caos, ampliato ulteriormente dalle parole di Oliver Glasner, è di circa 30/35 milioni di euro. Il difensore Guehi è a un passo dal Manchester City e l'allenatore nel corso dell'ultima conferenza stampa ha annunciato che abbandonerà il club inglese al termine dell'attuale stagione.

Glasner: "Se Mateta vorrà..."

Una rivelazione non da poco, se si considera che Glasner ha poi confermato in primis l'addio di Guehi per poi parlare proprio dell'attuale situazione di Mateta. Queste le sue parole sul francese vicino alla Juve: "Ci sarà un prezzo che il Crystal Palace accetterà, con 18 mesi rimanenti del suo contratto. E se lui vorrà, l'affare si farà. Se nessuno pagherà quella cifra, allora resterà". La situazione del club inglese non è sicuramente delle migliori non solo dal punto di vista societario. Tredicesimo posto in Premier League e vittoria che ormai manca da più di un mese, con nove partite consecutive senza trovare i tre punti. In questo clima di confusione la Juventus potrebbe dunque inserirsi e portare a termine quello che sarebbe un colpo per garantire a Spalletti un nuovo centravanti per la seconda metà della stagione e per gli anni a venire.

Tutte le news di Calciomercato

