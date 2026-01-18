Calciomercato Serie A: Verona, che colpo! L'ex Juve torna in Italia

Il Verona è vicino a riportare in Italia il terzino Pol Lirola (Marsiglia): pronto per l’ex Juve un contratto fino al 30 giugno con opzione al 2028 in caso di salvezza. Intanto l’Hellas per puntellare la retroguardia vuole anche il centrale Obaretin: intesa di massima col Napoli (proprietario del cartellino) che però avendo i paletti al mercato non può richiamarlo dal prestito. Serve quindi il placet dell’Empoli, che tuttavia sta facendo un po’ di resistenza e chiede un indennizzo per liberarlo. La Fiorentina insiste per Fabbian (Bologna) a centrocampo e dopo Harrison può pescare ancora in casa Leeds: piace il centrale Bijol; mentre in uscita si registrano delle sirene transalpine per Edin Dzeko, richiesto dall’ambizioso Paris FC. Può ripartire dalla Ligue 1 anche il mediano Richardson per il quale resta viva anche se non decolla del tutto la pista Nizza. Capitolo Fortini: la Viola ha offerto al terzino il rinnovo fino al 2030, tuttavia il classe 2006 non ha ancora accettato avendo ricevuto un’offerta pure dalla Roma che sarebbe disposta a mettere sul piatto 10 milioni (bonus inclusi) per portarlo in giallorosso.