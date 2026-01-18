Calciomercato Serie A: Verona, che colpo! L'ex Juve torna in Italia

Il Verona è vicino a riportare in Italia il terzino Pol Lirola (Marsiglia): pronto per l’ex Juve un contratto fino al 30 giugno con opzione al 2028 in caso di salvezza. Intanto l’Hellas per puntellare la retroguardia vuole anche il centrale Obaretin: intesa di massima col Napoli (proprietario del cartellino) che però avendo i paletti al mercato non può richiamarlo dal prestito. Serve quindi il placet dell’Empoli, che tuttavia sta facendo un po’ di resistenza e chiede un indennizzo per liberarlo. La Fiorentina insiste per Fabbian (Bologna) a centrocampo e dopo Harrison può pescare ancora in casa Leeds: piace il centrale Bijol; mentre in uscita si registrano delle sirene transalpine per Edin Dzeko, richiesto dall’ambizioso Paris FC. Può ripartire dalla Ligue 1 anche il mediano Richardson per il quale resta viva anche se non decolla del tutto la pista Nizza. Capitolo Fortini: la Viola ha offerto al terzino il rinnovo fino al 2030, tuttavia il classe 2006 non ha ancora accettato avendo ricevuto un’offerta pure dalla Roma che sarebbe disposta a mettere sul piatto 10 milioni (bonus inclusi) per portarlo in giallorosso.
Lazio su Giovane, il Lecce punta Cheddira
Ritorno di fiamma della Lazio Giovane (Verona). Intanto Roberto Mancini alza il pressing per portare Romagnoli all’Al Sadd: pronto un triennale da 6 milioni all’anno per il centrale dei biancocelesti, che possono cedere Mandas al Bournemouth in prestito (1,5 milioni) con obbligo di riscatto (15 milioni) a determinate condizioni. Schjelderup (Benfica) orientato a dire no al Parma, che ora lavora col Cagliari allo scambio tra Cutrone e Luvumbo. A proposito dei rossoblù, in Sardegna vanno di moda i grandi ritorni: ci siamo per l’avventura 2.0 al Casteddu del centrale Dossena (Como) e del mediano Sulemana (Bologna, ma di proprietà dell’Atalanta). Passi avanti del Lecce per la punta Cheddira (attualmente in prestito al Sassuolo), che può arrivare dal Napoli in prestito con diritto di riscatto. Gli occhi del Como su due giovani talenti: piacciono Cuenca (Barcellona) e Lahdo (Hammarby). Oggi le visite mediche di Loyola col Pisa: il centrocampista cileno arriva dall’Independiente in prestito oneroso (1,5 milioni) con obbligo di riscatto (5,5 milioni). La Cremonese aspetta il via libera del Napoli al prestito del centrale Marianucci e ha dato il nulla osta al Mudo Vazquez per il ritorno in Argentina al Belgrano. Infine l’Atalanta è vicina a blindare Carnesecchi (fino al 2030) e Hien (2029 con opzione per il 2030).