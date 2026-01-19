Mercato, il Napoli va su Cambiaghi e scarica Lucca: Fabbian alla Fiorentina, l'Atletico su Ederson

Oggi la Fiorentina conta di chiudere l’acquisto di Giovanni Fabbian dal Bologna in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza . Operazione da 15 milioni ; mentre per il centrocampista è pronto un contratto fino al 2030 . Un altro gioiellino rossoblù potrebbe infiammare il mercato nei prossimi giorni: il Napoli , infatti, ha messo gli occhi sull’attaccante esterno Nicolò Cambiaghi come possibile sostituto di Noa Lang diretto al Galatasaray in prestito con diritto di riscatto. Bagagli pronti pure per Lucca che dovrebbe ripartire dal Nottingham Forest in prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto (35 milioni): attesa per oggi la risposta della punta all’offerta degli inglesi. Intanto i Campioni d’Italia, dopo le ultime brillanti prestazioni, hanno tolto dal mercato il centrocampista Vergara che rimarrà alla corte di Conte. Da un giovane talento all’altro: accelerazione della Lazio per l’attaccante Giovane del Verona , che nell’operazione può ottenere 13-15 milioni più il prestito del regista Belahyane.

Rinnovi e trattative: Roma al lavoro, movimenti tra Bologna e Atalanta

Pioggia di rinnovi all’orizzonte in casa Roma: accordo trovato per allungare fino al 2029 con Mancini e Cristante. Stessa durata prevista per la blindatura del gioiellino Arena (classe 2009); mentre negli ultimi giorni sono ripartiti i dialoghi per il prolungamento di Pellegrini, che sembra disposto a decurtarsi l’ingaggio pur di restare nella Capitale. Il Cagliari è pronto a chiudere una doppia operazione deja-vù: ci siamo per i ritorni in Sardegna di Dossena (Como) e Sulemana (Bologna, ma di proprietà dell’Atalanta). Sondaggio del Bologna per Ferguson (Roma) come possibile sostituto di Dallinga, richiesto in Liga e Ligue1. Tentativo dell’Atletico Madrid per Ederson, in scadenza nel 2027 con l’Atalanta che sembra però intenzionata a resistere dinanzi alla sirene spagnole anche se il mediano brasiliano ha già comunicato alla Dea la decisione di non rinnovare il contratto.

Il calciomercato delle miedo-piccole

Ufficiale Lirola (Marsiglia) al Verona: contratto fino a giugno con opzione di rinnovo per le prossime due stagioni in caso di salvezza. Giovedì potrebbe arrivare il via libera del Napoli al prestito di Marianucci alla Cremonese, che ci prova per Sohm (Fiorentina). Passi avanti per Cheddira (Sassuolo) in prestito con diritto di riscatto al Lecce, che ha rinnovato il contratto di Ramadani fino al 2027. Il Parma è a un passo dal rinnovo di Delprato e Bernabè fino al 2029. Infine oggi prevista la firma di Loyola (Independiente) col Pisa.