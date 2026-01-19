Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Obrador! Toro, il primo acquisto arriva da Mourinho: il comunicato ufficiale

I granata hanno annunciato il nuovo rinforzo sulle corsie rilevato a titolo definitivo dalle Aguias
3 min
BurgueraTorinoBenfica
Obrador! Toro, il primo acquisto arriva da Mourinho: il comunicato ufficiale© torinofc.it

Rafel Obrador è un nuovo giocatore del Torino. Come annunciato dal club granata, che inaugura dunque il mercato di gennaio, il terzino classe 2004 è stato acquistato a titolo definitivo dal Benfica di Jose Mourinho (prossimo avversario della Juventus in Champions League). Nel mentre, gli uomini di Marco Baroni continuano la preparazione ai prossimi impegni in agenda, che vedranno i granata - reduci dal ko interno contro la Roma - scendere in campo a Como sabato 24 gennaio. A seguire, la sfida di casa con il Lecce di domenica 1 febbraio. Questa la nota ufficiale del club: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dallo Sport Lisboa e Benfica, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisto a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rafel Obrador Burguera. Rafel Obrador è nato a Campos, in Spagna, il 24 febbraio 2004. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Campos, il 19 luglio 2020 ha esordito, appena sedicenne, nella Liga spagnola con la maglia del Maiorca nel 2-2 contro l’Osasuna. Nell'ottobre 2020 si è trasferito al Real Madrid.

Obrador-Toro: la nota ufficiale

"È maturato nel settore giovanile dei Blancos e ha totalizzato 68 presenze e 6 assist con la maglia del Castiglia, la squadra B del Real Madrid - prosegue la nota - . Nella stagione 2024-25 è passato in prestito al Deportivo La Coruña, in Segunda División, con cui ha collezionato 34 presenze. Nell’estate del 2025 ha lasciato la Spagna per andare a giocare nel Benfica: il 31 luglio ha vinto la Supercoppa del Portogallo contro lo Sporting Lisbona e il 23 agosto 2025 è arrivato l’esordio in Liga Portugal nella vittoria per 3-0 contro il Tondela. Vanta anche 4 presenze e un gol con la maglia della Nazionale Under 21 della Spagna. Tutto il Torino Football Club accoglie Rafel Obrador con un caloroso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS