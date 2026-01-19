Obrador! Toro, il primo acquisto arriva da Mourinho: il comunicato ufficiale

Rafel Obrador è un nuovo giocatore del Torino. Come annunciato dal club granata, che inaugura dunque il mercato di gennaio, il terzino classe 2004 è stato acquistato a titolo definitivo dal Benfica di Jose Mourinho (prossimo avversario della Juventus in Champions League). Nel mentre, gli uomini di Marco Baroni continuano la preparazione ai prossimi impegni in agenda, che vedranno i granata - reduci dal ko interno contro la Roma - scendere in campo a Como sabato 24 gennaio. A seguire, la sfida di casa con il Lecce di domenica 1 febbraio. Questa la nota ufficiale del club: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dallo Sport Lisboa e Benfica, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisto a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rafel Obrador Burguera. Rafel Obrador è nato a Campos, in Spagna, il 24 febbraio 2004. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Campos, il 19 luglio 2020 ha esordito, appena sedicenne, nella Liga spagnola con la maglia del Maiorca nel 2-2 contro l’Osasuna. Nell'ottobre 2020 si è trasferito al Real Madrid.
Obrador-Toro: la nota ufficiale
"È maturato nel settore giovanile dei Blancos e ha totalizzato 68 presenze e 6 assist con la maglia del Castiglia, la squadra B del Real Madrid - prosegue la nota - . Nella stagione 2024-25 è passato in prestito al Deportivo La Coruña, in Segunda División, con cui ha collezionato 34 presenze. Nell’estate del 2025 ha lasciato la Spagna per andare a giocare nel Benfica: il 31 luglio ha vinto la Supercoppa del Portogallo contro lo Sporting Lisbona e il 23 agosto 2025 è arrivato l’esordio in Liga Portugal nella vittoria per 3-0 contro il Tondela. Vanta anche 4 presenze e un gol con la maglia della Nazionale Under 21 della Spagna. Tutto il Torino Football Club accoglie Rafel Obrador con un caloroso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!".