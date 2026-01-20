Tuttosport.com
Toro, beffa dietro l'angolo per Ricardo: spunta la Dinamo Mosca

Il giocatore aveva messo i granata in cima alle proprie preferenze ma allo stesso tempo ha fretta di trovare una nuova squadra
Andrea Piva
1 min
Toro, beffa dietro l'angolo per Ricardo: spunta la Dinamo Mosca

TORINO - Mentre il Torino veniva sconfitto in casa dalla Roma, dall’altra parte del mondo, in Brasile, il Botafogo si preparava ad affrontare la seconda giornata del “Campeonato Carioca”. Per la cronaca, i bianconeri di Rio de Janeiro hanno perso 2-1 contro il Sampaio Correa. Alla partita non ha preso parte David Ricardo, che non è stato nemmeno convocato (come d’altronde era già accaduto per la precedente partita): un chiaro segnale del fat

