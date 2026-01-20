Vice Yildiz, spunta l'affarone Verona dopo Maldini: doppio duello Juve-Napoli

Verona, la richiesta per Giovane

Ecco perché il Napoli si è informato e ha sondato il terreno per un possibile prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo allo scattare di determinate condizioni. Gli azzurri tuttavia prima devono cedere e soltanto successivamente possono acquistare, dovendo rispettare i parametri del mercato a saldo zero. Situazione che può far gioco alle concorrenti, visto che servono 18-20 milioni (bonus compresi) per ottenere il via libera dell’Hellas alla cessione del proprio gioiello, sul quale ha messo gli occhi pure la Signora. In un paio di circostanze gli scout bianconeri hanno già fatto capolino alle gare del Verona durante il girone d’andata, manifestando relazioni molto positive sull‘attaccante.