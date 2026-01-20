Vice Yildiz, spunta l'affarone Verona dopo Maldini: doppio duello Juve-Napoli

I destini di mercato di Juventus e Napoli si stanno intrecciando parecchio proprio nella settimana che si chiuderà col faccia a faccia tra le due squadre domenica alle ore 18 allo Stadium. Questione certamente di opportunità per completare le rispettive rose all’insegna di operazioni low-cost, ma forse anche di database simili vista la recente militanza bianconera del direttore sportivo dei campani Giovanni Manna. Tanto che sempre più spesso sta capitando di vedere le due grandi rivali fronteggiarsi sugli stessi obiettivi per le rispettive campagne acquisti.
Giovane nel mirino di Juve e Napoli
Entrambe le società, infatti, stanno sondando il terreno per il gioiello brasiliano Giovane Santana do Nascimento, che il Verona ha messo in vetrina e potrebbe cedere già in questa sessione di mercato. Asta aperta dunque per l’ennesimo talento scovato dal ds degli scaligeri, Sean Sogliano, che l’ha preso a parametro zero in estate nel Corinthians. Col senno del poi: un affarone visto che la sua vendita garantirà una maxi-plusvalenza alle casse veronesi. Sul classe 2003 c’è in pressing la Lazio, anche se al momento il club del presidente Claudio Lotito non ha ancora piazzato l’affondo decisivo. Spazio quindi ad altri club per inserirsi o quantomeno approfondire la questione. Anche perché gli estimatori per Giovane non mancano, soprattutto tra le big di casa nostra.
Verona, la richiesta per Giovane
Ecco perché il Napoli si è informato e ha sondato il terreno per un possibile prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo allo scattare di determinate condizioni. Gli azzurri tuttavia prima devono cedere e soltanto successivamente possono acquistare, dovendo rispettare i parametri del mercato a saldo zero. Situazione che può far gioco alle concorrenti, visto che servono 18-20 milioni (bonus compresi) per ottenere il via libera dell’Hellas alla cessione del proprio gioiello, sul quale ha messo gli occhi pure la Signora. In un paio di circostanze gli scout bianconeri hanno già fatto capolino alle gare del Verona durante il girone d’andata, manifestando relazioni molto positive sull‘attaccante.
Non solo Giovane
Fari puntati su Giovane e il laterale destro Rafik Belghali. Quest’ultimo però non può muoversi nel mercato invernale, avendo già indossato due maglie (quella del Malines oltre a quella gialloblù). Giovane invece può rappresentare un interessante investimento per il futuro, ma anche rappresentare un vice Yildiz ideale, ovvero di talento ma senza creare pressioni al campione turco in ossequio ai desiderata spallettiani. Giovane ma non solo: Juve e Napoli sono entrambe sulle tracce di Daniel Maldini per completare i rispettivi attacchi.
Maldini, la situazione
Tutte e due però appaiono disposte a prelevare il figlio d’arte a patto che la Dea apra alla cessione con la formula del prestito con diritto di riscatto. Né Comolli né Manna, infatti, appaiono orientati a spendere per acquistare a titolo definitivo il cartellino del fantasista classe 2001 come invece vorrebbe l’Atalanta, che punta a incamerare 10 milioni dall’addio dell’ex Monza. Ecco perché finora la sua partenza non è decollata. Paradossalmente la squadra più vicina a Maldini era stata la Lazio che a inizio gennaio aveva messo sul piatto un prestito con obbligo di riscatto in caso di qualificazione a una delle coppe europee da parte dei biancocelesti. Peccato che poi il tecnico laziale Sarri abbia messo il veto all’acquisto, stoppando l’affare.
