Bove riparte dalla B inglese: nuova avventura al Watford

Edoardo Bove è atterrato ieri a Londra da dove si è, poi, trasferito al centro sportivo del Watford per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al club di Championship. Un anno fa, ricordiamo, il centrocampista romano si accasciava in campo durante una partita tra la Fiorentina e l'Inter. Problemi al cuore che hanno reso necessario un defibrillatore sottocutaneo, un dispositivo che lo tiene in vita ma gli impedisce di continuare a giocare in Italia. Una traiettoria che ricorda quella che cinque anni fa vide per protagonista Christian Eriksen: dopo l'arresto cardiaco agli Europei, il danese dell'Inter fu costretto a lasciare la Serie A e a ripartire dal Brentford. E proprio come allora, anche per Bove la via inglese è, a tutti gli effetti, una seconda possibilità. Restando in Inghilterra, il Manchester City ha ufficializzato l'ingaggio di Marc Guehi. Il centrale inglese di origini ivoriane lascia, così, il Crystal Palace a 25 anni per 23 milioni di euro e rinforza una difesa messa sotto pressione dagli infortuni. Capitano degli Eagles e seguito da diversi top club, Guehi ha scelto di mettersi agli ordini di Pep Guardiola e, sebbene non possa ancora essere impiegato in Champions League, sarà subito disponibile in Premier: “Questo trasferimento è il coronamento di tutto il lavoro fatto nella mia carriera. Sono nel miglior club d'Inghilterra, in una squadra incredibile. Voglio crescere come giocatore e come persona e so che qui succederà”, le sue prime parole da citizen.