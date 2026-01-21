Mourinho alla Juventus, il fantamercato e l'incubo Inter zeru tituli. Ricordando le parole di Nedved

O muori da cattivo, o vivi così a lungo da diventare eroe. La realtà ribaltata, in una sera di Champions, ha le parole di un acerrimo nemico sportivo che aprono a uno scenario remoto ma comunque sempre possibile in un futuro del calcio che non ha basi certe se non quelle dell'oggi e del presente. E allora chissà, magari dopo un ciclo spallettiano che tutti si augurano aprirsi Comolli permettendo, visto che Luciano arriva con il peso specifico di Chiellini dietro e che il primo mercato dell'ad francese è stato un flop quasi completo (più raccattando che "accattando" come invece a Napoli hanno fatto quest'estate e vogliono continuare a fare quest'inverno, anche cambiando le regole in corsa ), chissà che un giorno José Mourinho non possa sedersi sulla panchina della Juventus, dopo quel "Certo" in conferenza stampa da avversario europeo col suo Benfica, ultima di tante contro. Un colpo di scena come pochi, per uno Special One abituato a stupire, e probabilmente non l'ultimo.

Mourinho alla Juve, il rumore dei nemici e la Marotta League

Anche solo l'idea di un Mourinho juventino farebbe storcere la bocca se non altro a gran parte del mondo nerazzurro: è vero che contro l'Inter ci ha già giocato in Italia, ma da tecnico di una Roma ridimensionata, che avversaria concreta per vincere non lo è mai stata e che mai è andata a giocarsi qualcosa in faccia al suo passato. Sarebbe ben diverso ritrovarselo contro alla guida dell'odiata Juventus, rivale di sempre e da sempre odiata, un cambio di casacca che farebbe esplodere il Derby d'Italia. E chissà che direbbe Mou se fosse bianconero adesso, in questo periodo dove i tifosi delle altre squadre da anni denunciano la Marotta League dei due pesi e due misure arbitrali, di anni di VAR strumento di potere più che di regolamento, di giustizie sportive senza cittadinanza nel diritto di un paese normale (in attesa che la civile Europa intervenga a seppellirla). Lo sentiremmo parlare di rumore dei nemici?