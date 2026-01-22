Tuttosport.com
Torino, quel monte ingaggi troppo alto per Cairo: l'obiettivo è ridurlo

Nuovo retroscena sull’addio di Vagnati: l’ex dt era stato criticato dal patron anche per il decollo degli emolumenti nelle ultime stagioni
Marco Bonetto
1 min
Torino, quel monte ingaggi troppo alto per Cairo: l'obiettivo è ridurlo

TORINO - Emerge un nuovo retroscena sull’addio di Davide Vagnati. Pro memoria, era il 10 dicembre: “Il Torino Football Club comunica l’esonero, con effetto immediato, di Davide Vagnati dall’incarico di Direttore Sportivo e Responsabile dell’Area tecnica del Club. Il Torino FC ringrazia Vagnati per il lavoro svolto e per il grande impegno profuso in questi quasi sei anni e gli augura il meglio nel proseguimento della sua carriera”. E tanti cord

