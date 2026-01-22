Marotta snobba De Laurentiis, Inter-Napoli brucia in Lega: le regole si cambiano a bocce ferme

Le regole non si cambiano in corso d’opera, anche se (quasi) tutti sono d’accordo che avrebbe un senso. È amaro, un po’ kafkiano, alla fine giusto nella forma – che spesso è sostanza – il boccone da mandare giù per Aurelio De Laurentiis . Il presidente del Napoli, che lunedì aveva fatto il bello e il cattivo tempo in assemblea di Lega Calcio Serie A, ottenendo la delibera per chiedere la modifica delle norme che costringono gli azzurri a operare sul mercato solo a saldo zero, ha incassato un no mascherato da forse in consiglio federale . Il tema sono le riserve di liquidità accantonata – 174 milioni di euro al 30 giugno 2025 –, che il Napoli non può (e non potrà) usare per rientrare nei parametri (0.8) dell’indicatore del costo del lavoro allargato. La riunione in Figc, ieri mattina in via telematica, ha avuto un grande assente: non si è collegato Beppe Marotta . Difficile ricordare un precedente. C’era invece Giorgio Chiellini , l’altro consigliere federale profondamente contrario a ritoccare le norme a metà mercato: teoricamente a beneficio di tutti, di fatto solo del Napoli.

Dalla Figc, la patata bollente è tornata alla Serie A, o meglio ai club rivali degli azzurri, che con ogni probabilità la metteranno al sicuro in ghiacciaia. Pur avendo condiviso la possibilità di modificare le regole, il consiglio ha chiesto alla Lega di raccogliere la formale rinuncia delle società contrarie e astenute, nell’ultima assemblea, a qualsiasi ipotesi di azione futura nei confronti dello stesso consiglio federale e dei suoi componenti. Tradotto: sullo sblocco del mercato del Napoli dovranno decidere Milan (che aveva votato contro), Juventus, Inter e Roma (astenute).

Il sì alla modifica solo a campionato chiuso

La delibera di Lega, a dispetto dell'urgenza nel chiedere la convocazione del consiglio, era passata solo a maggioranza, 16 sì, e non all’unanimità: come vi avevamo raccontato ieri nell’anticipazione della vicenda, erano uno dei pali contro cui le speranze del Napoli sarebbero potute andare a sbattere. E così è stato: il presidente Ezio Simonelli ha subito comunicato la decisione federale ai quattro club. Tocca a loro, non si vede perché dovrebbero dare il via libera, considerato che hanno già fatto capire in tutti i modi, anche piuttosto plateali, di essere contrari.

Questione di tempistiche: il Milan, per esempio, ha sempre sostenuto che avrebbe anche dato il proprio ok alla riscrittura delle Noif, ma solo a bocce ferme. E infatti è probabile che da febbraio in poi se ne torni a parlare, per il futuro, quando peraltro il valore soglia dell’indicatore del costo del lavoro allargato scenderà da 0.8 a 0.7, escludendo però i costi e i relativi ammortamenti dei calciatori italiani Under 23.

Nell’immediato, Adl fa i conti con la vittoria di Juventus e Inter, per ora solo a livello di politica sportiva. O meglio, in punta di diritto. Evidenti però i risvolti sul campo, visto che tutti i soggetti di questa storia si contendono le zone nobili della classifica. Domenica si gioca Juventus-Napoli: non c’era antipasto migliore.