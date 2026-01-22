Niente Ricardo, Cairo risparmia. Posch evapora, Toro su Jappert. Ilic, grana in uscita

Come preannunciato, alla fine il Torino ha effettivamente perduto l’obiettivo primario: ovvero il difensore brasiliano 23enne Ricardo del Botafogo . O meglio: il club granata da tre giorni puntualizza di aver preferito abbandonare la pista, senza più alzare la cifra offerta nell’ultima trattativa con il club brasiliano, 6 milioni di euro. La versione ufficiosa del Torino è dunque questa: dubbi improvvisi sulle condizioni fisiche del centrale (presunti problemi a un ginocchio, smentiti dall’agente del giocatore) hanno indotto la società granata a non correre dietro a rilanci da effettuare per battere la concorrenza della Dinamo Mosca, che intanto sul piatto aveva messo 7 milioni, più il 20% su un’eventuale rivendita (per il difensore, invece, contratto fino al 2023 da 1,5 milioni netti di euro, più bonus). E così Cairo ha risparmiato. E da ieri Ricardo è ufficialmente un giocatore della Dinamo, con tanto di presentazione fin immaginifica sul sito del club russo tra video, foto e articoli (“ ha giocato contro Neymar e ha lavorato con Ancelotti ...”). E da ieri si sta già anche allenando con i moscoviti, in questo momento in ritiro a Dubai, con la sosta del campionato). E il Torino? Su Coppola del Brighton, 22 anni, si registrano nuove accelerazioni della Fiorentina, con il Milan a seguire. E il club granata appare chiaramente indietro nella corsa al difensore italiano, deciso a tornare in Serie A perché in Inghilterra ha poco spazio (si può muovere in prestito con diritto l’ex veronese allenato a suo tempo da Baroni ). Ha parlato intanto l’agente del napoletano Marianucci , Mario Giuffredi , che nel Toro cura gli interessi di Biraghi (offerto intanto al Verona). “ Per Marianucci c’è da tempo un accordo con la Cremonese ”. Ma Conte non vuole liberarlo, se non arrivano rinforzi in difesa. Il Torino si è tolto dalla lotta, in quanto il Napoli si è detto disposto a cederlo solo in prestito puro.

Jappert, si accelera sull'argentino

Sta evaporando definitivamente anche la pista Posch (terzino destro schierabile anche da centrale), a un passo da venir ingaggiato dal Mainz in Germania, post Como: si attende l’annuncio. In compenso arrivano conferme sul decollo della trattativa per Kevin Jappert, 21enne difensore argentino (ma con passaporto anche italiano) del Barracas, in prestito dall’Atletico Rafaela. Jappert è un titolare, il suo cartellino dovrebbe costare tra 3 e 4 milioni di euro. Molto meno di Ricardo, insomma. È stato proposto, convince come profilo sia perché abbastanza low cost sia per le sue potenzialità. Sullo sfondo, come alternativa, resta il giovanissimo serbo Nikola Simic del Partizan Belgrado, 18 anni, già nazionale under 21. Lascerà a breve un posto libero nella lista degli over il 25enne terzo portiere granata Popa: si attende l’annuncio ufficiale del Cluj, dove tornerà a giocare a titolo definitivo (in cambio, il Torino otterrà il 25% da un’eventuale futura rivendita a un terzo club). Al suo posto, promozione dietro a Paleari e a Israel di un portiere della Primavera granata (Santer, se non Siviero). Aggiornamento anche sulla questione del centrocampo. Confermate per prima cosa le preoccupazioni di cui si narrava sul giornale di ieri quanto a Ilic, affetto da lombosciatalgia da metà dicembre e da quel momento sempre infortunato. Si sta tentando una nuova terapia conservativa, ma il serbo continua ad avere male e rischia di dover sottoporsi a un intervento chirurgico. È sul mercato, formalmente (contratto in scadenza nel 2027): ma questi problemi fisici, chiaramente, non possono aiutare il Torino a venderlo subito. E Cairo spera(va) di incassare parecchio dalla cessione di Ilic già in questo gennaio.

Anjorin in uscita. C'è Prati

In uscita in mediana c’è sempre Anjorin, a maggior ragione ora che il riscatto dall’Empoli è diventato obbligatorio (la svolta contrattuale con l’ingresso in campo contro la Roma nel girone di ritorno, domenica scorsa). È stato di nuovo offerto al Cagliari in cambio del regista 22enne Prati, che può lasciare il club sardo. Il problema è trovare un equilibrio economico. Anjorin pesa 4,5 milioni di euro, per il Torino. Mentre il presidente cagliaritano Giulini valuta Prati sui 7 milioni. Di sicuro non meno di 6. La dirigenza sarda ha preso tempo: possibile che nuove trattative si sviluppino nei prossimi giorni. Intanto il Torino, via Inter, spera di piazzare il regista Asllani al Bologna. Anche il Genoa e il Sassuolo hanno effettuato sondaggi per Prati, ma su questo giovane centrocampista di qualità (già andato a segno proprio contro il Torino, nell’ultima sfida tra le due squadre) il club granata appare al momento in pole (confidando che non maturino altri “effetti Ricardo”, però...). Infine, dopo i primi sondaggi di alcuni giorni fa, il Maiorca (in lotta per la salvezza nella Liga) ieri è nuovamente tornato a corteggiare Ngonge per convincerlo ad accettare il prestito fino a giugno con riscatto condizionato (via Napoli, proprietario del cartellino).