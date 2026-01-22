Calciomercato Serie A: difea Lazio, idee Ranieri e Diogo Leite

Rischia di allargarsi la diaspora di gioielli in casa Lazio: dopo Castellanos e Guendouzi, Maurizio Sarri potrebbe perdere presto un altro big. L’Al Sadd di Roberto Mancini, infatti, è sempre più vicino a strappare ai biancocelesti Alessio Romagnoli. Il centrale classe 1995, infatti, ha già accettato la proposta triennale da 6 milioni netti a stagione arrivata dalla società qatariota, che è pronta a offrire 10 milioni (bonus inclusi) per ottenere il via libera dal club di Claudio Lotito. In caso di cessione di Romagnoli, la Lazio non vuole farsi trovare impreparata e sta già valutando un paio di nomi per rimpiazzarlo: idee Diogo Leite (Unión Berlino) e Luca Ranieri (Fiorentina). Al passo d’addio il portiere Mandas, in procinto di accasarsi al Bournemouth per una cifra tra i 17 e i 20 in prestito oneroso con diritto di riscatto, anche se i dirigenti laziali vorrebbero inserire nell’accordo delle condizioni affinché l’affare possa diventare a titolo definitivo. Per rimpiazzarlo piace Filip Stankovic del Venezia. Tra coloro che appaiono destinati a lasciare Formello ci sono anche Gigot, Tavares, Hysaj e Dia, per i quali la Lazio è al lavoro per trovare una soluzione; mentre Pedro e Vecino sono destinati a restare fino a giugno, quando saluteranno a parametro zero.