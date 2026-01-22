Calciomercato Serie A: difea Lazio, idee Ranieri e Diogo Leite

Rischia di allargarsi la diaspora di gioielli in casa Lazio: dopo Castellanos e Guendouzi, Maurizio Sarri potrebbe perdere presto un altro big. L’Al Sadd di Roberto Mancini, infatti, è sempre più vicino a strappare ai biancocelesti Alessio Romagnoli. Il centrale classe 1995, infatti, ha già accettato la proposta triennale da 6 milioni netti a stagione arrivata dalla società qatariota, che è pronta a offrire 10 milioni (bonus inclusi) per ottenere il via libera dal club di Claudio Lotito. In caso di cessione di Romagnoli, la Lazio non vuole farsi trovare impreparata e sta già valutando un paio di nomi per rimpiazzarlo: idee Diogo Leite (Unión Berlino) e Luca Ranieri (Fiorentina). Al passo d’addio il portiere Mandas, in procinto di accasarsi al Bournemouth per una cifra tra i 17 e i 20 in prestito oneroso con diritto di riscatto, anche se i dirigenti laziali vorrebbero inserire nell’accordo delle condizioni affinché l’affare possa diventare a titolo definitivo. Per rimpiazzarlo piace Filip Stankovic del Venezia. Tra coloro che appaiono destinati a lasciare Formello ci sono anche Gigot, Tavares, Hysaj e Dia, per i quali la Lazio è al lavoro per trovare una soluzione; mentre Pedro e Vecino sono destinati a restare fino a giugno, quando saluteranno a parametro zero.
Serie A, colpi e ritorni: Cheddira al Lecce, Dossena e Sulemana al Cagliari
Il colpo del giorno lo piazza il Lecce che si assicura l’attaccante Walid Cheddira (era al Sassuolo) in prestito con diritto di riscatto dal Napoli: contratto fino al 2029 per l’italo-marocchino. Ufficiale il ritorno del centrale Alberto Dossena (Como) in prestito secco al Cagliari, che ha completato anche il ritorno del mediano Ibrahim Sulemana dall’Atalanta in prestito con diritto di riscatto (11 milioni). Ora i sardi sono in attesa del si del centravanti Patrick Cutrone che può arrivare in prestito dal Parma, al quale andrebbe in cambio con la stessa formula l’esterno d’attacco Zito Luvumbo. L’ex attaccante del Milan, però, non ha ancora sciolto le riserve in quanto ha ricevuto una chiamata pure dal Sassuolo, che nel frattempo aspetta il via libera della Juve per il prestito del giovane centrale Pedro Felipe (classe 2004).
Calciomercato Serie A: Como, Sassuolo, Udinese e le altre trattative
I neroverdi come terzino destro potrebbero tornare alla carica con la Lazio per Lazzari dopo il no del Napoli per Mazzocchi. Il Como ha invece respinto al mittente il tentativo del Leeds per Baturina: gli inglesi erano disposti a versare 30 milioni più bonus nelle casse dei lombardi. Niente da fare. Nel frattempo i biancoblù cedono in prestito Posch al Mainz e insistono per il terzino sinistro Kaiki (Cruzeiro). Lavori in corso per trovare una quadra sul prezzo del cartellino, anche grazie alla sponda del classe 2003 che spinge per approdare alla corte di Fabregas. Oggi la Cremonese conta di ottenere il via libera del Napoli al prestito di Marianucci; mentre il Mudo Vazquez torna in Argentina al Belgrano. Halhal (Mechelen) nel mirino del Verona. Infine l’Udinese cede la punta Brenner al Vasco Da Gama per 6 milioni; mentre per puntellare la retroguardia i friulani hanno messo nel mirino Thiago Pimenta (Palmeiras).