Dzeko ufficiale allo Schalke 04: "Fiorentina? Non è andata come volevo. Sono sicuro che..."

L'attaccante bosniaco saluta la Serie A e Firenze dopo appena 6 mesi e torna in Bundesliga, dove aveva iniziato la carriera con il Wolfsburg
1 min
DzekoFiorentina
FIRENZE - È durata appena 6 mesi l'avventura di Edin Dzeko alla Fiorentina con 18 presenze e due gol fra campionato e Conference League. L'attaccante ex Roma infatti concluderà la stagione 2025-26 in Bundesliga (dove iniziò la carriera con il Wolfsburg) con i colori dello Schalke 04 (cessione a titolo definitivo). Lo stesso Dzeko ha annunciato l'addio dai Viola con un messaggio social: "Le cose non sono andate come tutti avremmo voluto, nel calcio succede. Ma ciò non intacca l'affetto e la riconoscenza che ho e avrò verso la Fiorentina, Firenze e i tifosi viola. In questi mesi ho avuto l'opportunità di condividere la quotidianità con ragazzi splendidi, ai quali auguro il meglio. Sono sicuro che sapranno proseguire al meglio questa stagione come stanno già dimostrando. In bocca al lupo a tutto il club, grazie a tutti coloro che lavorano dietro le quinte e un pensiero particolare alla famiglia Commisso". L'attaccante bosniaco è atteso nelle prossime ore per completare l'iter burocratico.
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

