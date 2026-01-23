Lucca ufficiale al Nottingham Forest: la formula che ha convinto il Napoli, il comunicato

NAPOLI - Dopo appena sei mesi dal suo arrivo dall'Udinese, termina l'avventura al Napoli di Lorenzo Lucca. 'Bocciato' da Conte, l'attaccante della Nazionale lascia il club azzurro dopo la disastrosa prestazione nel deludente pareggio in Champions con il Copenhagen. La carriera del calciatore, nei giorni scorsi accostato anche al Pisa in quello che sarebbe stato un romantico ritorno per sei mesi, proseguirà invece in Inghilterra: la società campana, infatti, per mezzo di una nota ufficiale, ha reso nota la sua cessione a titolo temporaneo con diritto di riscatto al Nottingham Forest.