Lucca ufficiale al Nottingham Forest: la formula che ha convinto il Napoli, il comunicato

NAPOLI - Dopo appena sei mesi dal suo arrivo dall'Udinese, termina l'avventura al Napoli di Lorenzo Lucca. 'Bocciato' da Conte, l'attaccante della Nazionale lascia il club azzurro dopo la disastrosa prestazione nel deludente pareggio in Champions con il Copenhagen. La carriera del calciatore, nei giorni scorsi accostato anche al Pisa in quello che sarebbe stato un romantico ritorno per sei mesi, proseguirà invece in Inghilterra: la società campana, infatti, per mezzo di una nota ufficiale, ha reso nota la sua cessione a titolo temporaneo con diritto di riscatto al Nottingham Forest.
La nota del Napoli
"La SSC Napoli comunica di aver ceduto le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Lucca al Nottingham Forest FC con la formula del prestito con diritto di opzione. Il 23 agosto 2025 il suo esordio in maglia azzurra in occasione del match contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Il 22 settembre sigla la sua prima rete nella vittoria interna al cospetto del Pisa. Ha disputato 23 presenze, realizzando due reti e vincendo la Supercoppa Italiana il 22 dicembre. In bocca al lupo, Lorenzo!", la nota diramata dal Napoli sul proprio sito ufficiale.