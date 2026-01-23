Baldanzi ufficiale dalla Roma al Genoa: ritrova De Rossi, la formula e il comunicato

Tommaso Baldanzi è ufficialmente un nuovo giocatore del Genoa. Il centrocampista classe 2003 arriva al Grifone dalla Roma in prestito con diritto di riscatto e indosserà la maglia numero 8. L'ex Empoli vanta in Serie A già 95 presenze e 8 gol, oltre a 14 gare giocate nelle coppe europee.
Il comunicato della Roma
"L'AS Roma comunica di avere trovato l'accordo con il Genoa CFC per la cessione di Tommaso Baldanzi. L'operazione si conclude con la formula del prestito con diritto di riscatto. Arrivato nel mercato invernale del 2024, Baldanzi ha collezionato 69 presenze e 3 gol con la maglia giallorossa. In bocca al lupo, Tommaso!" si legge nel comunicato pubblicato dalla Roma sul sito ufficiale.