Baldanzi ufficiale dalla Roma al Genoa: ritrova De Rossi, la formula e il comunicato

Tommaso Baldanzi è ufficialmente un nuovo giocatore del Genoa. Il centrocampista classe 2003 arriva al Grifone dalla Roma in prestito con diritto di riscatto e indosserà la maglia numero 8. L'ex Empoli vanta in Serie A già 95 presenze e 8 gol, oltre a 14 gare giocate nelle coppe europee.