Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Toro: non solo Jappert. Ranieri, sfida con la Lazio

Petrachi deve rinforzare al più presto la difesa: si muove su più obiettivi
1 min
Toro: non solo Jappert. Ranieri, sfida con la Lazio© Marco Canoniero

 

Il tracollo umiliante di Como ha evidenziato per l’ennesima volta le fragilità difensive di questo Toro, che vanta il poco piacevole primato di difesa più perforata della Serie A con addirittura 40 reti incassate in 22 giornate, all'agghiacciante media di (quasi) 2 gol subiti a partita. Numeri da incubo che devono far correre al più presto ai ripari la dirigenza, onde evitare di vedere la squadra sempre più risucchiata nella zona retrocessi

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS