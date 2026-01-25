En-Nesyri lascia la Juve in standby: insidia Siviglia ma Ottolini ha altri piani, cosa filtra 

Quando Marco Ottolini è rientrato dalla Turchia, dentro di sé, covava sensazioni quantomeno contrastanti. È che lo stesso giorno in cui si pensava che la Juventus potesse chiudere definitivamente En-Nesyri, in realtà, è diventato quello in cui i dubbi si sono fatti più forti, gli orizzonti più nuvolosi. Non ha dato l’ok atteso, l’attaccante marocchino. Anzi: ha preso tempo e l’ha fatto pure nell’ultimo incontro avuto con il ds bianconero, proprio quando ci si aspettava la firma e l’imbarco per Caselle, che non arriverà - eventualmente - prima della prossima settimana. La Juve ha accolto le perplessità del giocatore e ha deciso di concedergli tempo, ma non tutto quello del mondo: non si andrà oltre le 24 ore di oggi, anche perché le due squadre saranno impegnate con i rispettivi campionati, le partite da giocare. Pertanto non ci sarebbe né motivo né spazio per provare a forzare la mano. La domenica di En-Nesyri sarà allora di pensieri e tentativi di persuasione - soprattutto quelli del Fenerbahçe -, e alla base ci sarà la richiesta specifica di Ottolini, con il quale Youssef si è confidato nelle ultime ore: se deciderà di firmare per la Juventus, dovrà farlo con la massima convinzione. E cioè: totale sicurezza.