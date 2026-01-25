Mercato Inter, Henrique non convince: Chivu aspetta Perisic, individuato anche il vice Sommer

Da opportunità, a necessità. Da possibile riserva di lusso, a esigenza. L’eventuale ritorno di Ivan Perisic a Milano è oggi la priorità in casa Inter. Luis Henrique infatti, nonostante sia stato difeso pubblicamente da Chivu dopo la sostituzione nel primo tempo contro il Pisa, continua a non incidere. Il brasiliano, sostenuto ancora dalla società che al momento ha respinto anche le ultime avances del Besiktas interessato a un prestito con diritto di riscatto, è sempre troppo timido, scolastico, gioca in modo ordinato, ma non emerge nella partita, tanto che la svolta dell’ultimo match contro i toscani è stata l’ingresso di Dimarco al suo posto. La super prestazione del canterano e la bocciatura del sudamericano - che potrebbe pure rifiutare eventualmente il Besiktas - hanno evidenziato con maggiore chiarezza il motivo per cui Chivu - che ha concesso due giorni di riposo ai suoi - prema affinché Perisic possa tornare per la terza volta in nerazzurro. Il “brate” ha già detto sì. L’operazione sarebbe più semplice se il Psv - che sinora non ha aperto a una sua cessione in quanto ritiene il trentaseienne il top player in rosa - uscisse dalla Champions, con l’Inter disposta a riconoscere un indennizzo agli olandesi, che dal canto loro però sinora, anche per i vari infortunati della rosa, non hanno nemmeno voluto fissare un eventuale prezzo del cartellino di Perisic (ma sono vicini ad Alphadjo Cissè, possibile erede di Ivan). Dalla Croazia assicurano che Ivan dopo Bayern-Psv di mercoledì prossimo, si farà sentire, questo proprio perché la dirigenza nerazzurra, a prescindere dalla prosecuzione, o meno, in Europa degli olandesi, cercherà l’affondo per il calciatore.