Douglas Luiz, tutto fatto per il ritorno a casa: cosa cambia per la Juve

LONDRA (Inghilterra) - Si infittisce l'intreccio di mercato tra Juve e Nottingham. Dopo l'ingaggio di Lorenzo Lucca, per cui nel dicembre scorso la dirigenza bianconera aveva avviato un primo contatto con l'agente Beppe Riso, i Tricky Trees si fanno avanti anche per Jean-Philippe Mateta. Chiesta la cessione al Crystal Palace, l'attaccante classe '97 fa gola in Serie A: non soltanto alla Vecchia Signora ma anche al Milan di Max Allegri. Ma con una classifica da risollevare e in fretta, la formazione di Sean Dyche, al quartultimo posto con un vantaggio di sole 5 lunghezze dalla retrocessione, continua il casting di ulteriori rinforzi in attacco. Stando a quato riportato dal 'The Athletic', per il cartellino del francese i Glaziers chiedono 40 milioni rispetto al valore del giocatore pari a 46 milioni. Cifra che lascia aperte le porte di Selhurst Park, dove gradirebbero però un sforzo in più da Londra. Per sbloccare del tutto la trattativa tra Nottingham e Crystal Palace servirebbe inoltre l'ingaggio di un sostituto dell'ex Magonza, che potrebbe essere stato individuato in Jorgen Strand Larsen del Wolverhampton. Con 34 presenze complessive, il bilancio stagionale di Mateta riporta 10 reti e 2 assist.
Douglas Luiz: c'è l'accordo verbale con i Villains?
Impiegato con il contagocce da Dyche (318 minuti, 5 presenze da titolare), Douglas Luiz cerca una nuova sistemazione. Tornato in Premier nell'agosto scorso dopo la desolante stagione con la maglia della Juve il brasiliano sarebbe molto vicino al tornare all'Aston Villa dove ha giocato dal 2019 al 2024
Secondo "Sky Sports Uk", dopo aver chiuso per Abraham dal Besiktas, i Villains avrebbero trovato un accordo verbale con la Juventus per riprendere il 27enne centrocampista brasiliano con la formula del prestito con diritto di riscatto. Decisiva anche la volontà del giocatore, che ha preferito tornare agli ordini di Emery nonostante l'interesse anche del Chelsea. Douglas Luiz era stato ceduto la scorsa estate dalla Juve al Nottingham Forest in prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze, matrimonio che però non è mai sbocciato con i Tricky Trees.