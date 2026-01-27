Douglas Luiz, tutto fatto per il ritorno a casa: cosa cambia per la Juve

LONDRA (Inghilterra) - Si infittisce l'intreccio di mercato tra Juve e Nottingham. Dopo l'ingaggio di Lorenzo Lucca, per cui nel dicembre scorso la dirigenza bianconera aveva avviato un primo contatto con l'agente Beppe Riso, i Tricky Trees si fanno avanti anche per Jean-Philippe Mateta. Chiesta la cessione al Crystal Palace, l'attaccante classe '97 fa gola in Serie A: non soltanto alla Vecchia Signora ma anche al Milan di Max Allegri. Ma con una classifica da risollevare e in fretta, la formazione di Sean Dyche, al quartultimo posto con un vantaggio di sole 5 lunghezze dalla retrocessione, continua il casting di ulteriori rinforzi in attacco. Stando a quato riportato dal 'The Athletic', per il cartellino del francese i Glaziers chiedono 40 milioni rispetto al valore del giocatore pari a 46 milioni. Cifra che lascia aperte le porte di Selhurst Park, dove gradirebbero però un sforzo in più da Londra. Per sbloccare del tutto la trattativa tra Nottingham e Crystal Palace servirebbe inoltre l'ingaggio di un sostituto dell'ex Magonza, che potrebbe essere stato individuato in Jorgen Strand Larsen del Wolverhampton. Con 34 presenze complessive, il bilancio stagionale di Mateta riporta 10 reti e 2 assist.