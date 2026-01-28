Calciomercato Milan: Dragusin ora, Gila è già prenotato ma si farà in estate. E sulla pista Gatti...

MILANO - Massimiliano Allegri è stato chiaro: “O miglioriamo l’organico, sennò rimaniamo così”. Dunque, grazie per Füllkrug, centravanti con caratteristiche che non erano presenti fra quelle degli altri attaccanti del reparto offensivo, ma nessun tappabuchi in difesa. Il Milan, così come tante altre società, guarderà con attenzione ciò che accadrà nell'ultima giornata di Champions ed Europa League, perché potrebbero crearsi occasioni finora non del tutto esplorate, aprirsi canali che magari non erano stati sondati e permettere così all’ad Furlani e al ds Tare di trovare il tassello giusto da inserire in una rosa che pubblicamente soddisfa Allegri - che così sta responsabilizzando chi è già presente a Milanello -, che però non disdegnerebbe di allungarla un po’ in vista del rush finale, che si tratti di concorrere con l’Inter per lo scudetto o difendere lo sbandierato piazzamento Champions. Come noto, l'eventuale aggiunta sarebbe in difesa dove Allegri può contare su tre titolari e De Winter, in netta crescita. Un eventuale infortunio, però, aprirebbe un buco che potrebbe creare problemi e quindi il club rossonero si guarda attorno. Il tecnico accoglierebbe volentieri Gatti, ma la Juve finora non ha aperto. Piace tanto Gila della Lazio, ma la sensazione - dopo il no di Lotito alla partenza di Romagnoli - è che non ci saranno nuove partenze-doc in casa biancoceleste. Il Milan però ha virtualmente acquisito la pole per il 25enne centrale spagnolo in scadenza nel 2027 e se ci sarà uno spiraglio da qui al 2 febbraio si farà trovare pronto, altrimenti tutto sarà rimandato all'estate. Quando sarà fondamentale capire se Allegri insisterà col 3-5-2 - e allora serviranno almeno due nuovi centrali - o tornerà a ragionare sul 4-3-3.
Dragusin in uscita dal Tottenham
Scritto ciò, un'altra opzione per quest'ultima settimana di mercato è rappresentata da Dragusin in uscita dal Tottenham: i londinesi - che finora non hanno aperto a prestiti con diritto - stasera a Francoforte si giocheranno la conferma nelle prime otto della classifica di Champions, un piazzamento che potrebbe agevolare la partenza di un esubero come il difensore rumeno che Allegri aveva conosciuto ai tempi della Juventus. Dragusin dunque occasione di gennaio, Gila e Gatti obiettivi complicati; per l'estate poi non vanno dimenticati profili più esperti che innalzerebbero il livello di una squadra che, confidano nell'ambiente rossonero, tornerà a confrontarsi con la Champions. Fra questi Kim del Bayern e Skriniar del Fenerbahce, mentre dall'Inghilterra si è offerto Maguire in scadenza con lo United. In estate serviranno diversi rinforzi per allungare l'organico. Uno o due esterni migliori di Athekame ed Estupinan come alternative a Saelemaekers e Bartesaghi: Aramburu (Real Sociedad), Arnau Martinez (Ginora) e Fran García (Real Madrid) sono in lista. A centrocampo in calo le quotazioni di Goretska che da svincolato ambisce a ingaggi top (c'è l'Atletico, anche subito), mentre intriga il 18enne fantasista mancino greco Karetsas del Genk. E poi naturalmente servirà un nuovo bomber, soprattutto se partirà Gimenez: in primis Vlahovic in uscita dalla Juventus, ma sono valutati pure Lewandowski (Barcellona, in scadenza), Kean (Fiorentina), Nunez (Al-Hilal), Gabriel Jesus (Arsenal) e Mateta (se non dovesse cambiare squadra in questo mercato).