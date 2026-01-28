Parma, tris di colpi verso la Juve: dopo Nicolussi Caviglia e Carboni, nuovo attaccante per Cuesta

Parma scatenato sul mercato. A pochi giorni dalla sfida di campionato contro la Juventus , i gialloblù presentano un tris di colpi per rinforzare la rosa a disposizione di mister Carlos Cuesta . Il tecnico, che contro i bianconeri dovrà fare a meno di un titolarissimo causa infortunio , potrà fare affidamento su due innesti di valore: si tratta di Hans Nicolussi Caviglia (ex bianconero) e Franco Carboni . A questi due, però, è pronto ad aggiungersene un terzo.

Parma, tris di colpi verso la Juve: ecco Elphege

Come rivelato da SkySport, infatti, gli emiliani hanno chiuso per Nesta Elphege, attaccante classe 2001. Il direttore sportivo Alessandro Pettinà pronto a calare il tris di acquisti in pochissime ore. Nicolussi Caviglia e Carboni questa mattina hanno svolto le visite mediche, per poi raggiungere il resto dei compagni per il primo allenamento. Elphege, invece, dovrebbe arrivare in serata per poi svolgere i controlli medici nella mattinata di domani.

Alto 196 cm, dotato di ottima struttura fisica e che può fungere da backup di Pellegrino: arriva dal Grenoble, squadra di Ligue 2, nella quale quest'anno ha giocato 17 partite mettendo a referto 4 gol e 3 assist. Dopo Nicolussi Caviglia e Carboni, dunque, altro colpo per il Parma, che arriverà alla sfida di domenica al Tardini contro la Juve con ben tre nuovi innesti.