Juve, colpo per il futuro: accordo per il talento dell’Ajax classe 2010!

Dimenticatevi della Vecchia Signora: i bianconeri guardano al futuro e sono sempre più giovani. Mentre continua la ricerca di una punta di spessore per la prima squadra (continua la trattativa per Kolo Muani), la Juventus ha trovato l'accordo per l'acquisto di un nuovo, giovanissimo talento. È fatta per l'acquisto di Esad Deniz, diamante in arrivo a Torino dall'Ajax. Nato Enschede ma con passaporto turco-olandese, l'attaccante classe 2010 si unirà alle giovanili bianconere, nella speranza che possa diventare il prossimo Yildiz.
I dettagli dell'operazione e le caratteristiche tecniche
Nella giornata di venerdì 30 gennaio Deniz svolgerà le visite mediche con la Juventus e poi firmerà un contratto che lo legherà alla Vecchia Signora fino al 30 giugno 2028. Si tratta di un colpo di grande prospettiva, con i bianconeri che si sono assicurati uno dei talenti più interessanti del vivaio dell'Ajax. Il classe 2010 è infatti un attaccante centrale dotato di fisica e tecnica, molto abile nel fraseggiare con i compagni di squadra. Deniz è un giocatore duttile, che all'occorrenza può giocare anche da ala, sia a destra che a sinistra, e che può quindi rivelarsi un jolly utilissimo in tutto il fronte d'attacco.
Sognando Yildiz
A 16 anni Deniz ha già sorpreso molti, lasciando il segno anche in nazionale e in particolare con quella turca. Il classe 2010, infatti, ha giocato sia con le giovanili dell'Olanda che con quelle della Turchia, e con quest'ultime è riuscito a segnare 7 gol in 10 partite tra U15 e U16. Numeri importanti, che a molti potrebbero ricordare un'altra conoscenza in casa Juventus... Un giovane attaccante che mette in mostra il suo talento con la Turchia: diventerà il nuovo Yildiz? Lasciamogli il tempo di crescere, poi si vedrà.
