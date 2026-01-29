Juve, colpo per il futuro: accordo per il talento dell’Ajax classe 2010!

Dimenticatevi della Vecchia Signora: i bianconeri guardano al futuro e sono sempre più giovani. Mentre continua la ricerca di una punta di spessore per la prima squadra ( continua la trattativa per Kolo Muani ), la Juventus ha trovato l'accordo per l'acquisto di un nuovo, giovanissimo talento. È fatta per l'acquisto di Esad Deniz , diamante in arrivo a Torino dall' Ajax . Nato Enschede ma con passaporto turco-olandese, l'attaccante classe 2010 si unirà alle giovanili bianconere, nella speranza che possa diventare il prossimo Yildiz .

I dettagli dell'operazione e le caratteristiche tecniche

Nella giornata di venerdì 30 gennaio Deniz svolgerà le visite mediche con la Juventus e poi firmerà un contratto che lo legherà alla Vecchia Signora fino al 30 giugno 2028. Si tratta di un colpo di grande prospettiva, con i bianconeri che si sono assicurati uno dei talenti più interessanti del vivaio dell'Ajax. Il classe 2010 è infatti un attaccante centrale dotato di fisica e tecnica, molto abile nel fraseggiare con i compagni di squadra. Deniz è un giocatore duttile, che all'occorrenza può giocare anche da ala, sia a destra che a sinistra, e che può quindi rivelarsi un jolly utilissimo in tutto il fronte d'attacco.

Sognando Yildiz

A 16 anni Deniz ha già sorpreso molti, lasciando il segno anche in nazionale e in particolare con quella turca. Il classe 2010, infatti, ha giocato sia con le giovanili dell'Olanda che con quelle della Turchia, e con quest'ultime è riuscito a segnare 7 gol in 10 partite tra U15 e U16. Numeri importanti, che a molti potrebbero ricordare un'altra conoscenza in casa Juventus... Un giovane attaccante che mette in mostra il suo talento con la Turchia: diventerà il nuovo Yildiz? Lasciamogli il tempo di crescere, poi si vedrà.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE