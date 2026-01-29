Duran-Juve, indiscrezione dalla Turchia e chi è la punta che può essere l'opportunità di mercato

"Ci vorrebbe qualcuno che faccia come fa Hojlund che la prende e l'appoggia al centrocampista", parola di Luciano Spalletti . L'allenatore della Juventus al termine della partita contro il Napoli aveva espresso con forza la mancanza di una punta di peso , di un giocatore che sia in grado di fare un gioco differente rispetto a David e Openda. Sfumato En-Nesyri, e visto il muro del Tottenham per Kolo Muani , il club bianconero si è quindi mosso per regalare al tecnico italiano un rinforzo di spessore e sta guardando sempre in casa Fenerbahce . Per questo, come riportato dai media turchi, la Juve ha fatto una prima offerta ufficiale per Jhon Duran , attaccante colombiano classe 2003 di proprietà dell' Al Nassr e in prestito al Fener fino al termine della stagione.

Dalla povertà in Colombia alle esperienze in giro per il mondo

Nato a Medellin in Colombia, Duran è cresciuto in una famiglia molto povera e ha visto nel calcio e nel suo talento l'occasione per cambiare vita. Da giovanissimo spesso l'attaccante non aveva i soldi per pagare il biglietto dell'autobus e veniva quindi aiutato da amici e parenti per raggiungere il campo d'allenamento. A 11 anni la prima, grande occasione: il trasferimento all'Envigado, club che negli anni ha lanciato tanti talenti colombiani come James Rodriguez, Quintero e Guarin. Qui si mette in mostra e nel 2022 viene acquistato dai Chicago Fire per poco più di 1 milioni di euro. Un investimento azzeccatissimo visto che dopo appena un anno in MLS il club americano lo rivende all'Aston Villa per quasi 30 milioni di euro. Il colombiano non si è fatto spaventare dal salto in Premier League e nonostante la giovane età ha segnato 20 gol in 78 presenze. Qui la scelta controcorrente, forse legata a quel passato fatto di povertà e difficoltà economiche. Nonostante l'interesse di alcune grandi squadre in giro per l'Europa, infatti, a gennaio 2025 accetta l'offerta dell'Al Nassr. Una cessione record da 77 milioni di euro per l'Aston Villa, con un contratto da circa 10 milioni di euro all'anno per l'attaccante. Colombia, America, Inghilterra e Arabia Saudita: tutto a 21 anni.

Duran e l'Arabia Saudita: 1000km per andare ad allenarsi

Ma il trasferimento in terra saudita è stato tutt'altro che rosa e fiori. Anzi, a dirla tutta tecnicamente l'attaccante colombiano non si è neanche mai davvero trasferto in Arabia Saudita visto che ha comprato casa in Bahrein. 1000km al giorno per andare ad allenamento e una scelta che a prima vista potrebbe sembrare folle, ma che ha una spiegazione chiara. Le leggi islamiche vietano infatti la convivenza tra due persone non sposate e il classe 2003 ha deciso di prendere casa fuori dall'Arabia Saudita così da poter rimanere vicino alla sua fidanzata. Ma a parte questo, l'esperienza di Duran insieme a Cristiano Ronaldo è comunque durata molto poco visto che, dopo 18 presenze e 12 gol, la scorsa estate è arrivato un nuovo trasferimento, questa volta in prestito al Fenerbahce.