Nicolussi Caviglia al Parma, ufficiale: formula, cifre dell’operazione, quanto può incassare la Juve

Hans Nicolussi Caviglia è un nuova giocatore del Parma. L'ex mediano della Juventus, passato a titolo definitivo al Venezia nel febbraio 2025, si unisce in prestito alla corte di Carlos Cuesta . Reduce dall'esperienza alla Fiorentina, il centrocampista classe 2000 raggiunge i Ducali con la formula dell'obbligo di riscatto, chiudendo il proprio ciclo con la Viola con un bilancio complessivo di 16 presenze e 1 assist. Un'operazione da 6 milioni di euro e che vincola il riscatto alla permanenza dei Crociati in Serie A, con un contratto con scadenza fissata al 2030. Inoltre, come da precedenti accordi con i Lagunari, i bianconeri incasseranno il 10% sulla vendita.

Nicolussi Caviglia al Parma: il comunicato

Questa la nota ufficiale con cui il Parma il parma annuncia l'inserimento in organico di Nicolussi Caviglia, che domenica 1 febbraio ritroverà la Juve all'appuntamento in programma al Tardini e valido per la 23ª giornata: "Hans Nicolussi Caviglia è gialloblu. Parma, 29 gennaio 2026 – Parma Calcio comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive, le prestazioni del calciatore Hans Nicolussi Caviglia dal Venezia Football Club. Centrocampista dotato di grande dinamismo, torna a vestire la maglia gialloblu dopo l'esperienza della stagione 2020/21. Nato ad Aosta il 31 marzo 2000, Nicolussi Caviglia è cresciuto nel Settore Giovanile della Juventus, club con cui ha esordito in Serie A a soli 18 anni. Nel corso della sua carriera ha maturato esperienze significative con le maglie di Perugia, Salernitana, Südtirol e Venezia, distinguendosi per qualità tecniche e capacità di inserimento. Benvenuto in gialloblu, Hans!".

Non solo HNC. Elphege e Carboni scalpitano in vista Juve

Non solo Nicolussi Caviglia. Il Parma si presenterà alla sfida interna contro la formazione di Luciano Spalletti forte dell'ingaggio di Nesta Elphege, attaccante classe 2001 arrivato dal Grenoble e di Franco Carboni, giunto in prestito dall'Inter. I nuovi inserimenti sostituiscono le uscite di Hernani, che lascia in direzione Monza e Mathias Lovik, che indosserà invece la maglia del Trabzonspor. Saluta anche Milan Djuric, ora alla Cremonese, mentre restano da definire la trattativa per portare Cutrone al Monza: un'uscita che potrebbe aprire a nuovi colpi di fine sessione.