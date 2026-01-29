Insigne ritorna a Pescara e 'chiama' Immobile: "Verratti ciliegina sulla torta. Con Ciro..."

PESCARA - Entusiasmo alle stelle e tifosi in estasi per Lorenzo Insigne: il sogno del Pescara di riportarlo in Abruzzo a distanza di quasi 14 anni è diventato realtà. "Qui ho vissuto un anno meraviglioso - il riferimento alla promozione in A nel 2012 con Zeman in panchina - sono felice di essere tornato. Ora tutti insieme dobbiamo lottare per conquistare la salvezza", ha detto il 34enne attaccante napoletano dopo aver svolto le visite mediche e firmato il contratto fino a giugno con rinnovo automatico in caso di salvezza. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che Insigne potesse accettare la proposta di una squadra ultima in classifica in Serie B. "Ho detto sì perché ho un bel rapporto con il presidente Sebastiani e il ds Foggia, ma sicuramente la ciliegina sulla torta è del mio grande amico Marco Verratti, ci sentiamo sempre e ha spinto molto per riportarmi a Pescara".