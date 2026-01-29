Insigne ritorna a Pescara e 'chiama' Immobile: "Verratti ciliegina sulla torta. Con Ciro..."

PESCARA - Entusiasmo alle stelle e tifosi in estasi per Lorenzo Insigne: il sogno del Pescara di riportarlo in Abruzzo a distanza di quasi 14 anni è diventato realtà. "Qui ho vissuto un anno meraviglioso - il riferimento alla promozione in A nel 2012 con Zeman in panchina - sono felice di essere tornato. Ora tutti insieme dobbiamo lottare per conquistare la salvezza", ha detto il 34enne attaccante napoletano dopo aver svolto le visite mediche e firmato il contratto fino a giugno con rinnovo automatico in caso di salvezza. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che Insigne potesse accettare la proposta di una squadra ultima in classifica in Serie B. "Ho detto sì perché ho un bel rapporto con il presidente Sebastiani e il ds Foggia, ma sicuramente la ciliegina sulla torta è del mio grande amico Marco Verratti, ci sentiamo sempre e ha spinto molto per riportarmi a Pescara".
Il sogno Immobile e il legame con Zeman
Tifosi estasiati, molti sognano che Insigne convinca Ciro Immobile a tornare in biancazzurro per riformare la fantastica coppia d'oro che fece le fortune del Pescara e della Nazionale: "Lo sento spesso, Ciro non ha bisogno di sponsor, è un grande campione e saprà cosa fare". Infine un pensiero per Zdenek Zeman: "Il boemo mi ha lanciato, è sempre nel mio cuore, in questi giorni non mancherà l'occasione per parlarci". Domani Insigne svolgerà il primo allenamento con i nuovi compagni, sabato sarà in tribuna all'Adriatico per assistere alla gara con il Mantova e martedì è in programma la presentazione ufficiale. Prima convocazione venerdì prossimo nel match in trasferta a Cesena.