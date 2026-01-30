Il Fenerbahce all’assalto di Ademola Lookman: i turchi, infatti, hanno messo il nigeriano in cima alla lista dei desideri per rinforzare il proprio reparto offensivo. Pronto un quadriennale da 9 milioni a stagione più 3 di bonus per portare sul Bosforo l’ex Leicester. Tra i possibili partenti della Dea anche uno tra Zalewski (richiesto dal West Ham) e soprattutto Sulemana (piace a Napoli e Roma). Ore roventi in casa Lazio per provare a risolvere il caso Romagnoli, che spinge per volare alla corte di Roberto Mancini all’Al Sadd. Pronto un triennale da 6 milioni a stagione più bonus per il centrale, che considera conclusa la sua avventura in maglia biancoceleste, anche se il presidente Lotito continua a fare muro e non intende dare il via libera alla cessione in Qatar. Da una sponda all’altra del Tevere, dove la Roma prova l’affondo per il terzino sinistro Fortini, anche se la Fiorentina prova a resistere; mentre è andato a vuoto il tentativo di portare Carrasco (Al Shabab) nella Capitale. Ora il ds Massara cercherà un’alternativa: intanto si registrano passi avanti per il rinnovo fino al 2029 di Pellegrini. Altri due giovani talenti per il Como che prende il laterale mancino Kaiki dal Cruzeiro per 12 milioni e il gioiellino classe 2008 Baralla dall’Empoli per 1 milione. Scatenato il Parma che dopo Carboni (Inter), Nicolussi Caviglia (Venezia) ed Elphege (Grenoble) si appresta a completare l’arrivo di Luvumbo in prestito con diritto di riscatto dal Cagliari. Rinforzo offensivo pure per il Verona che ingaggia Bowie dall’Hibernian per 6 milioni; mentre il gioiellino Cissè verrà ceduto al Psv per 6,5 milioni più 1,5 di bonus. Stojilkovic (Cracovia) ha firmato col Pisa.