 Toro: preso Prati, Asllani in Turchia

Il Torino è pronto ad accogliere il nuovo regista per il centrocampo: Matteo Prati. E stavolta speriamo che la scelta si riveli essere quella giusta, dopo che in estate Davide Vagnati aveva scelto di puntare su Kristjan Asllani (che in questi mesi non ha però mai convinto), ora in procinto di trasferirsi al Besiktas: il centrocampista sarebbe dovuto arrivare ieri sera a Istanbul, ma a causa di un guasto l’aereo non è decollato da Milano e il vol