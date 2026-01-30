Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

 Toro: preso Prati, Asllani in Turchia

Il sì dell'albanese al Besiktas permette a Petrachi di stringere per il centrocampista del Cagliari. Nell’affare non rientra Anjorin, già cercato dai sardi
Andrea Piva
1 min
 Toro: preso Prati, Asllani in Turchia © LAPRESSE

Il Torino è pronto ad accogliere il nuovo regista per il centrocampo: Matteo Prati. E stavolta speriamo che la scelta si riveli essere quella giusta, dopo che in estate Davide Vagnati aveva scelto di puntare su Kristjan Asllani (che in questi mesi non ha però mai convinto), ora in procinto di trasferirsi al Besiktas: il centrocampista sarebbe dovuto arrivare ieri sera a Istanbul, ma a causa di un guasto l’aereo non è decollato da Milano e il vol

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS