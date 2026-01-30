Tuttosport.com
Calciomercato Juve, exit strategy Joao Mario per svoltare: spunta l'idea scambio!

I bianconeri non pensano solo all'attacco: il portoghese può rivelarsi una pedina inaspettata per rinforzare le fasce
2 min

Manca ormai poco alla chiusura del mercato invernale e la Juve è ancora molto attiva. I bianconeri continuano la ricerca di un attaccante ma si stanno muovendo anche su altri fronti. La Vecchia Signora sta infatti lavorando con il Bologna per un possibile scambio di prestiti tra Joao Mario e Holm. I due club stanno cercando di capire se le valutazioni dei due giocatori si equivalgono, o comunque se si avvicinano. Si lavora sulla base di uno scambio di prestiti secchi o con diritto di riscatto.

La stagione di Joao Mario

Arrivato la scorsa estate per poco più di 12 milioni di euro dal Porto nell'ambito dello scambio che ha portato Alberto Costa in Portogallo, l'esterno classe 2000 non è mai riuscito a lasciare il segno a Torino. Per lui fin qui appena 13 presenze tra tutte le competizioni e soltanto 373 minuti in campo, con 0 gol e 1 assist. Joao Mario (che si era presentato paragonandosi a Cancelo) sarebbe dovuto essere un rinforzo di qualità per la fascia destra ma né con Tudor né con Spalletti il portoghese è riuscito a trovare spazio. Con Igor un po' di spazio c'era stato, pur non convincendo praticamente mai, ma la situazione è peggiorata ancor di più nelle ultime settimane visto che le sue caratteristiche fisiche e tecniche non si abbinano al 4-2-3-1 scelto dall'allenatore bianconero.

Cosa darebbe Holm alla Juve

Discorso ben diverso per Holm, che è sì un giocatore offensivo e che ama spingere in avanti, ma ha anche il fisico ideale per giocare da terzino puro. Alto 1,91m e molto veloce, lo svedese potrebbe rivelarsi l'alternativa a Kalulu che fin qui è mancata in casa Juve. Una serie di problemi fisici in questa stagione l'ha bloccato, tanto che in Serie A ha giocato soltanto 11 partite, ma nonostante questo ha comunque segnato 1 gol e fornito 4 assist. Il classe 2000 potrebbe rivelarsi quindi un rinforzo perfetto per la squadra di Spalletti. 

