Napoli, nuovi rinforzi per Conte: piace Alisson Santos. Atalanta e Fenerbahce a oltranza per Lookman

Ci siamo. Il Napoli è a un passo dal regalare ad Antonio Conte un altro innesto offensivo dopo Giovane e anche in questo caso si tratta di un esterno offensivo brasiliano: Alisson Santos dello Sporting Lisbona. Pronti tre milioni subito per il prestito oneroso da parte della società del presidente Aurelio De Laurentiis, che avrà anche il diritto di riscatto (a 15 milioni) sul classe 2002. Santos ha declinato nelle ultime ore un paio di proposte dalla Liga per volare al Napoli, che gli farà sottoscrivere un contratto fino al 2031. Per quanto riguarda le uscite, stoppata la partenza di Mazzocchi che era stato richiesto da vari club di A. Il terzino rimarrà in azzurro e allungherà presto il suo legame col club fino al 2028; mentre domani l’attaccante Ambrosino volerà in prestito al Modena. Porte girevoli anche nel reparto offensivo del Bologna, dove può arrivare l’olandese Noslin dalla Lazio al posto del connazionale Dallinga che potrebbe tornare in Francia (lo corteggia il Lione). I rossoblù inoltre non mollano la presa per il centrocampista offensivo Fazzini, anche se la Fiorentina non sembra troppo convinta di cederlo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Si tratta. Non servono, invece, più negoziazioni tra Verona e Udinese per il regista Lovric che approda alla corte di Zanetti in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. L’Hellas inoltre ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante Bowie, prelevato dall’Hibernian per 6 milioni. Da una gialloblù all’altra: il Parma si avvicina all’acquisto di Luvumbo (Cagliari) per completare l’attacco. L’angolano dovrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto e si appresta a firmare un accordo fino al 2030 con la società di Krause. Ore roventi in casa Lazio per provare a risolvere il caso Alessio Romagnoli, che spinge per volare alla corte di Roberto Mancini all’Al Sadd. Pronto un triennale da 6 milioni a stagione più bonus per il centrale, che considera conclusa la sua avventura in maglia biancoceleste, anche se il presidente Lotito continua a fare muro e non intende dare il via libera alla cessione in Qatar per 10 milioni (bonus inclusi).