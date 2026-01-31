Calciomercato Juve: Holm per Joao Mario, il Bologna ha aperto. Nuovi contatti per Norton-Cuffy

TORINO - Era un nome sulla lista, poi è diventato un’opportunità. Persino una di quelle da non lasciarsi scappare. Emil Holm è più vicino alla Juventus, lo è diventato ancor di più dopo l’ok ricevuto dal Bologna nella giornata di ieri, quando l’ipotesi di scambio con Joao Mario – ormai ai margini, alla Continassa – non è stata accolta con freddezza. Tutt’altro. Il merito è stato del procuratore del terzino, lo stesso di Rouhi : gli incontri in sede per definire l’addio dello svedese hanno fatto sì che la situazione dell’esterno basso bolognese facesse breccia tra i desideri e le necessità di Ottolini e Comolli , che sin dall’inizio della sessione invernale avevano confermato a Spalletti l’intenzione di procedere con l’arrivo di un vice Kalulu , uno dei due ruoli indicati dallo stesso tecnico come lacune di rosa insieme al vice Yildiz , ora finito nel dimenticatoio. Succede. Come succede che in queste ultime ore possano accadere tante, molte e più cose, pur restando nei limiti delle risorse juventine. Pertanto, dovesse essere scambio di prestiti, il club non andrebbe a opporre alcuna resistenza. Anzi: rimarrebbe da convincere solamente il portoghese, che fino a questo momento non ha mai aperto all’addio, nonostante le difficoltà d’inserimento e il mancato utilizzo nelle partite (poche) in cui non c’era granché da giocarsi. Oggi è una giornata decisiva, in questo senso: in caso di ok definitivo da parte di Joao, potrebbe arrivare l’accelerata per la chiusura, che comunque non arriverebbe in tempo per piazzare Emil sull’aereo verso Parma. Naturalmente, non è la sola opzione contemplata da Ottolini, che tiene in caldo le proposte arrivate sul tavolo nell’ultimo periodo, da Assignon a Sildilla , ma su tutti Brooke Norton-Cuffy , per il quale proseguono i contatti con Genoa ed entourage dando un occhio agli inserimenti dell’Inter.

Celik sullo sfondo

Sullo sfondo, poi, resistono i nomi più forti per l’estate. Come quello di Celik, con il quale sono stati fatti i passi più importanti, chiaramente in avanti. Il terzino non ha intenzione di rinnovare il suo contratto con la Roma e si sta guardando attorno, notando che le opportunità potrebbero addirittura fioccare. Quella juventina lo stuzzica sicuramente, come la possibilità di raggiungere Kenan Yildiz, compagno di Nazionale. Ma è da limare la richiesta d’ingaggio avanzata dall’entourage: 4 milioni a stagione per 3 anni. Ad aiutare i bianconeri sarebbe il Decreto Crescita, ancora in vigore per chi ne ha usufruito in passato. Pertanto, la riflessione è in atto e una decisione è attesa a breve, allo stesso modo per Mingueza, prima sedotto e poi lasciato al Celta Vigo. In fondo, il club spagnolo non voleva privarsene, a prescindere dalla cifra e dalla prospettiva (ormai certezza) di doversi separare a giugno: il 50% di quanto incassato – e sarebbe stato poco – sarebbe finito al Barcellona in virtù degli accordi ancora in vigore. E allora, meglio averlo per sei mesi che non avere fondi per sostituire il laterale. La cui situazione stuzzica inoltre la Premier League, nonostante il desiderio fortissimo di giocare in Serie A e in particolare alla Juventus. Aspetta un segnale, Mingueza: l’accordo tra le parti c’è già, serve sciogliere solamente l’ultimo nodo con vista sull’estate. Se ne parlerà una volta completate le necessità di gennaio.

